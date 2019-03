Izba Gmin kolejny raz odrzuca umowę z UE o brexicie

Brytyjska premier Theresa May odniosła we wtorek (12.03.19) wieczorem kolejną spektakularną porażkę. Przeciwko projektowi umowy brexitowej głosowało 391 posłów, 242 opowiedziało się za.

May udało się jeszcze w poniedziałek (11.03.19) wieczorem wywalczyć nowe zapewnienia w spornej kwestii irlandzkiego "bezpiecznika" (backstopu). Jednak ustępstwa uzyskane w Strasburgu podczas spotkania z szefem KE Jean-Claudem Junckerem nie wystarczyły do tego, by brytyjscy posłowie zaakceptowali umowę rozwodową. Szef opozycji Jeremy Corbyn ponownie głosował przeciwko porozumieniu brexitowemu. Również prokurator generalny Geoffrey Cox stwierdził, że nadal dostrzega prawne zagrożenia.Theresa May usiłuje przekupić probrexitowe miasta

Na środę i czwartek (13-14.03.19) przewidziane są kolejne ważne głosowania w Izbie Gmin. W środę deputowani rozstrzygną czy Wielka Brytania powinna zdecydować się na wyjście z UE bez porozumienia. W razie porażki tego wniosku, w czwartek otrzymaliby szansę na głosowanie za opóźnieniem brexitu. Jeśli brytyjski parlament nie poprze żadnej z tych opcji, Wlk. Brytania opuści Wspólnotę bez umowy o północy z 29 na 30 marca.

(afp/dpa/jar)