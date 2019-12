ISS: 15 sylwestrów jednej nocy

Sto tysięcy okrążeń wokół Ziemi

Kosmiczny zakład pracy

Międzynarodowa Stacja Kosmiczna ISS to pierwsza stacja wybudowana przy współudziale wielu państw. Z zawrotną prędkością około 27 tys. km/h tnie przestrzeń kosmiczną, by co 90 minut okrążyć Ziemię. Co ciekawe, stacja jest - zaraz po Księżycu - najjaśniejszym, widocznym z Ziemi gołym okiem, obiektem w kosmosie.