Islamscy duchowni będą kształceni w Niemczech

Turecko-Islamska Unia Instytucji Religijnych (DITIB) rozpocznie kształcenie części swego personelu w Niemczech, by zwiększyć liczbę niemieckojęzycznych duchownych i pedagogów. W miejscowości Dahlem w górach Eifel zostało otwarte nowe centrum szkoleniowe. 70 młodych ludzi z niemiecką maturą i zdobytym w Turcji tytułem licencjata teologii islamskiej rozpocznie dwuletni cykl kształcenia. Następnie każdy z nich będzie mógł zostać „pełnomocnikiem ds. religii”.

Zarzuty wobec DITIB-u

W przeciwieństwie do kościołów islamskie organizacje religijne nie kształcą swojego personelu w Niemczech. Wprawdzie od lat na niemieckich uniwersytetach można studiować islamską teologię, brakuje jednak kształcenia praktycznego, które przygotowywałoby do pracy w gminach wyznaniowych. Dlatego imamowie przybywają do Niemiec z innych krajów, co wzbudza kontrowersje.

Krytykowany był zwłaszcza związany z Turcją DITIB, uważany przez niektórych za przedłużone ramię tureckiego rządu. Zarzuca się mu, że poprzez swe nacjonalistyczne nastawienie hamuje integrację Turków w Niemczech. Imamowie należący do DITIB-u mieli po próbie zamachu stanu w 2016 roku w Turcji śledzić mieszkających w Niemczech przeciwników prezydenta Erdogana. Wielu niemieckich polityków od lat żąda od DITIB-u zerwania z Turcją powiązań politycznych i finansowych.

Centralny meczet DITIB-u w Kolonii otwarty w 2018 roku przez prezydenta Turcji

Więcej niemieckich imamów

Otwarte pozostaje pytanie, na ile nowe centrum kształcenia imamów pozostanie neutralnym ośrodkiem. Kształceni w Niemczech przywódcy religijni znajdują się, podobnie jak ci przysyłani z Turcji, na liście płac tureckiego urzędu ds. religii Diyanet.

Niemieckie MSW uważa jednak utworzenie nowego ośrodka szkoleń za „ważny krok". – W ten sposób powstają przesłanki do zatrudniania przez gminy wyznaniowe imamów z Niemiec – powiedział sekretarz stanu Markus Kerber agencji EPD.

Ośrodek DITIB-u to nie jedyna próba kształcenia islamskich duchownych w Niemczech. W Osnabrueck teologowie i członkowie związków islamskich założyli w listopadzie stowarzyszenie, którego celem jest utworzenie szkoły dla islamskich duchownych. Stowarzyszenie otrzymuje publiczne dotacje, podczas gdy ośrodek DITIB-u finansuje się z własnych środków. Po zarzutach o szpiegostwo, od 2017 roku żadne projekty DITIB-u nie otrzymują publicznych pieniędzy.

(dpa, kna, epd) / sier