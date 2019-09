Iran przyspiesza wzbogacanie uranu

Iran już dzisiaj jest w stanie wzbogacać uran do ponad 20-procentowego poziomu, powiedział Behrus Kamalwandi, rzecznik irańskiej organizacji ds. energetyki jądrowej (AEOI). Zostało już uruchomionych 20 wirówek typu IR-4 i dalszych 20 typu IR-6. Międzynarodowa umowa nuklearna zezwala Iranowi tylko na wzbogacanie uranu za pomocą wirówek pierwszej generacji typu IR-1.

Poziom wzbogacenia uranu jest głównym punktem umowy atomowej z 2015 roku, która ma zapobiec budowie przez Iran broni atomowej. Do produkcji bomby atomowej potrzebny jest uran wzbogacony do poziomu 90 proc. Wzbogacenie rozszczepialnego uranu z 20- do 90-procentowego poziomu jest stosunkowo najkrótszą drogą do otrzymania materiału potrzebnego do produkcji bomby atomowej. Iran zwiększył też swoje zapasy uranu do 357 kg, przekraczając tym samym limit 300 kg ustalony w porozumieniu nuklearnym.

Teheran nadal gotowy do rozmów

Iran stopniowo wycofuje się z porozumienia nuklearnego zawartego w 2015 r. ze światowymi mocarstwami – impulsem było zerwanie umowy przez Donalda Trumpa w maju 2018 i sankcje nałożone przez USA na Iran.

Prezydent Hassan Rouhani zainicjował w piątek (6.09.2019) „trzecią fazę” redukowania irańskich zobowiązań jądrowych, która ma pozwolić na dalszą rozbudowę badań atomowych.

Zarazem Teheran zapewnił, że zrobione dotąd kroki są „odwracalne” i nic nie stoi na przeszkodzie, by prowadzić dalsze rozmowy. Rzecznik AEOI Kamalwandi podkreślił, że jego kraj w dalszym ciągu, „w transparentny sposób” będzie informował o swoich aktywnościach Międzynarodową Agencję Energii Atomowej (MAEA). Tak jak dotychczas inspektorzy agencji będą mieli dostęp do irańskich instalacji atomowych.

W niedzielę (8.09.2019) szef MAEA Cornel Feruta udaje się w ten weekend do Teheranu, gdzie będzie rozmawiał z czołowymi politykami Iranu.

