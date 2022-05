Inwestycje w Europie. Niemcy coraz mniej atrakcyjne

Niemcy mogą zostać w tyle pod względem inwestycji zagranicznych za dwoma innymi europejskimi liderami w tej dziedzinie: Francją i Wielką Brytanią. Tak wynika z badania przeprowadzonego przez firmę audytorsko-doradczą EY (Ernst & Young), które zostało opublikowane w Stuttgarcie.

Francja na prowadzeniu

Autorzy analizy informują, że w ubiegłym roku inwestorzy zagraniczni ogłosili w Niemczech 841 projektów, co oznacza spadek o 10 procent w stosunku do roku poprzedniego. Europejskim prymusem jest Francja, która ma na koncie 1222 takie projekty, co stanowi znaczący wzrost o 24 procent. W Wielkiej Brytanii, która nie należy do UE, zrealizowano 993 projekty inwestycyjne, co stanowi wzrost o dwa procent, podała firma EY.

– W wewnątrzeuropejskim wyścigu o najlepszą lokalizację Niemcy zdają się przegrywać – powiedział Henrik Ahlers, prezes EY Deutschland.

Otwarcie fabryki Tesla w Grünheide: (od prawej) szef koncernu Elon Musk, kanclerz Niemiec Olaf Scholz i premier Brandenburgii Dietmar Woidke

Z drugiej strony, wyjście Wielkiej Brytanii z UE tylko nieznacznie obniżyło atrakcyjność tego kraju dla inwestorów zagranicznych. Sąsiednia Francja przeprowadziła w ostatnich latach istotne reformy i zyskała reputację atrakcyjnego miejsca do inwestowania.

Biurokracja i brak fachowców

– Niemcy są bez wątpienia bardzo silnym i konkurencyjnym krajem – zaznaczył – Henrik Ahlers. Przypomniał o nowej fabryce samochodów elektrycznych Tesla w Grünheide w Brandenburgii oraz o planowanym wybudowaniu w Magdeburgu fabryki chipów, czyli miniaturowych układów scalonych, koncernu Intel. Niemcy jednak mają opinię kraju, gdzie obowiązują długie procedury administracyjne i uzyskiwania zezwoleń, a także stosunkowo wysokie koszty energii.

Brak wykwalifikowanych pracowników również odgrywa istotną rolę. "W Niemczech jest prawie pełne zatrudnienie w niektórych regionach i sektorach. Ci, którzy chcą tu rozpocząć biznes, czasem mają trudności ze znalezieniem wystarczającej liczby wykwalifikowanych pracowników. To odstrasza potencjalnych inwestorów – wyjaśnił szef EY Deutschland.

(DPA/jak)

