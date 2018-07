Innsbruck: Porozumienie ws. migrantów do sierpnia

Niemieckiemu rządowi dopiero co udało się zażegnać spór o przyszłą polityką azylową. Jednak aby kompromis był trwały, Berlin potrzebuje bilateralnych zobowiązań innych krajów do przyjmowania odsyłanych z niemieckich granic migrantów, którzy już w innym kraju złożyli wniosek o azyl. Te z kolei minister spraw wewnętrznych Niemiec Horst Seehofer chce wypracować na spotkaniu z innymi szefami MSW krajów UE.

Tematem czwartkowego (12.07.2018) spotkania w Innsbrucku jest europejska polityka azylowa. Na czerwcowym szczycie UE szefowie państw i rządów 28 krajów podjęli decyzję o zaostrzeniu polityki migracyjnej i zwiększeniu ochrony granic zewnętrznych Unii. Uratowani na morzu uchodźcy mają trafiać do centralnych ośrodków na terenie UE. Na razie jednak żadne państwo nie zgodziło się na utworzenie u siebie takiego ośrodka.

Zobowiązania ze strony Austrii i Włoch

Na marginesie posiedzenia w Innsbrucku Seehofer chce wysondować wolę innych krajów, takich jak Grecja, do przyjmowania odsyłanych migrantów. Jeszcze przed oficjalnym spotkaniem ministrów spraw wewnętrznych Horst Seehofer rozmawiał o tym z szefami MSW Austrii i Włoch – Herbertem Kicklem i Matteo Salvinim.

Szef włoskiego MSW Matteo Salvini: Najpierw ochrona granic zewnętrznych UE

Po rozmowie z Włochem Seehofer obiecał szybkie zawarcie porozumienia między Berlinem a Rzymem. Obie strony chcą wypracować rozwiązanie jeszcze w lipcu – zapowiedział szef niemieckiego MSW.

Najpierw ochrona granic UE

Salvini, lider prawicowej Ligi Północnej, podkreślił po spotkaniu z Seehoferem, że Włochy nie przyjmą ani jednego uchodźcy, zanim Europa nie będzie chronić swoich granic zewnętrznych. – Jeśli stanie się to rzeczywistością, będziemy rozmawiać o wszystkim innym – powiedział Salvini.

W Innsbrucku ministrowie spraw wewnętrznych Niemiec, Austrii i Włoch będą radzić, jak całkowicie zamknąć szlak śródziemnomorski dla nielegalnych migrantów. Kickl postulował nawet, by w UE nie mogły być już składane żadne wnioski o azyl. Salvini z kolei odmawia statkom prywatnych organizacji humanitarnych ratujących uchodźców na Morzu Śródziemnym zawijania do włoskich portów. Chce on, by zakaz dotyczył również zagranicznych okrętów, działających w ramach misji UE.

Seehofer: 69 deportacji na 69 urodziny

Tymczasem w Niemczech nie ustaje krytyka Horsta Seehofera, który przedstawiając 10 lipca swój „plan migracji” nadmienił, że w jego 69 urodziny (4 lipca) do Afganistanu zostało odesłanych 69 imigrantów. Podkreślił, że „wcale o to nie prosił”, ale cieszył się, że deportacji jest o wiele więcej niż dotychczas.

Jeden z deportowanych, 23-latek przebywający w Niemczech od ośmiu lat, po deportacji popełnił w Kabulu samobójstwo. Szef niemieckiego MSW wyraził swoje „głębokie ubolewanie”, odmówił jednak podania się do dymisji. Wyjaśnił, że o wydalenie tego konkretnego Afgańczyka trzeba zapytać urząd w Hamburgu, który wystąpił o deportację.

(dpa,kna)/dom