Inflacja w strefie euro rekordowo wysoka. To przez ceny energii

W lutym ceny towarów i usług konsumpcyjnych w strefie euro wzrosły o 5,9 procent w porównaniu z tym samym okresem roku 2021 – poinformował w czwartek, 17 marca, europejski urząd statystyczny Eurostat. Wcześniejsze szacunki z początku marca wynosiły jeszcze 5,8 procent. W styczniu inflacja wyniosła 5,1 procent.

Najgorzej z cenami energii

W ten sposób stopa inflacji coraz bardziej przekracza cel Europejskiego Banku Centralnego (EBC), jakim jest inflacja na poziomie 2 procent. W związku z tym EBC podjął decyzję o szybszej redukcji zakupu miliardowych obligacji i ich całkowitym wycofaniu latem – jeśli pozwolą na to prognozy inflacyjne. Utorowałoby to drogę do zmiany stóp procentowych, czego dokonał już amerykański bank emisyjny. Podobnie jak w Europie, rekordowe ceny energii są w Stanach Zjednoczonych silnym czynnikiem wpływającym na inflację. Oczekuje się, że przez wojnę w Ukrainie wzrost cen będzie jeszcze większy.

W strefie euro ceny energii wzrosły w lutym o 32 procent. W styczniu natomiast wzrost wynosił już 28,8 procent. Nieprzetworzona żywność kosztowała w lutym 6,2 procent więcej. Z kolei ceny za towary przemysłowe z wyłączeniem energii wzrosły o 3,1 procent, natomiast usługi były o 2,5 procent droższe niż przed rokiem.

Gorsza prognoza dla Niemiec

Tymczasem niemiecki instytutu badań gospodarczych RWI obniżył z powodu wojny w Ukrainie prognozy wzrostu dla Niemiec na ten rok z 3,6 do 2,5 procent. Szczególnie gwałtowny wzrost cen ropy naftowej i gazu ziemnego obciąża przedsiębiorstwa i gospodarstwa domowe.

Zdaniem ekonomistów ze względu na ceny energii inflacja w Niemczech może w tym roku osiągnąć poziom 5,2 proc. i dopiero w przyszłym roku spaść do poziomu 2,3 procent.

Jednak zdaniem ekspertów niemiecki rynek pracy powinien w czasie kryzysu pozostać stabilny. W ciągu roku liczba pracowników podlegających ubezpieczeniu społecznemu wzrośnie według prognoz o prawie 300 tys. osób. Stopa bezrobocia spadnie z 5,7 procent w 2021 roku do 5 procent w tym roku i 4,9 procent w przyszłym roku.

Prognoza opiera się jednak na założeniu, że nie dojdzie do kolejnych sankcji gospodarczych wobec Rosji, a dostawy rosyjskiego gazu do Niemiec będą kontynuowane. Ponadto założono, że liczba nowych zakażeń koronawirusem będzie spadać od drugiego kwartału 2022 roku, a środki kontroli zakażeń zostaną w dużej mierze zniesione i nie będą już potrzebne w nadchodzącej zimie. Ponadto zakłada się, że wąskie gardła w zaopatrzeniu w surowce i półprodukty będą stopniowo zanikać.

(RTR, DPA /dom)