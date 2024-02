Inflacja w Niemczech nadal spada. Są najnowsze dane

Stopa inflacji spadła w lutym do najniższego poziomu od czerwca 2021 r.

Według wstępnych danych Federalnego Urzędu Statystycznego ceny konsumpcyjne w lutym były o 2,5 procent wyższe niż w tym samym miesiącu ubiegłego roku. Był to najniższy wynik od czerwca 2021 r., kiedy wskaźnik ten wynosił 2,4 proc. W styczniu roczna stopa inflacji wyniosła 2,9 procent, a w grudniu 3,7 procent.

Ekonomiści spodziewają się dalszego spadku inflacji w ciągu roku. Spadek ten może jednak stracić na tempie. Negatywne czynniki to wzrost opłat za emisjęi dwutlenku węgla z 30 euro za tonę do 45 euro oraz powrót do regularnej stawki VAT na żywność w gastronomii.

Wyższa stopa inflacji zmniejsza siłę nabywczą konsumentów. W związku z tym wiele osób ograniczyło konsumpcję w ubiegłym roku.

W lutym 2024 r., według wstępnych danych, ceny energii i paliw dla gospodarstw domowych spadły o 2,4 procent. Natomiast żywność kosztowała o 0,9 procent więcej niż w lutym 2023 roku. W styczniu notowano jeszcze wzrost cen żywności o 3,8 procent.

Wzrost płac przekroczy stopę inflacji?

Niemiecki rząd oczekuje, że w bieżącym roku ceny konsumpcyjne wzrosną średnio o 2,8 procent (po wzroście o 5,9 procent w 2023 roku).

Niemiecki minister gospodarki Robert Habeck spodziewa się, że wzrost płac w tym roku będzie wyższy niż inflacja. Ekonomiści oczekują, że pobudzi to prywatną konsumpcję. A ta jest ważnym filarem niemieckiej gospodarki.

EBC pod presją

Spadek inflacji wzmacnia presję na Europejski Bank Centralny, by ten zaczął obniżać stopy procentowe. – Nawet jeśli pokusa jest wielka, jest za wcześnie na obniżkę stóp procentowych – studził niedawno zapały prezes Bundesbanku, Joachim Nagel. Jak dodał, inflacja spada zarówno w Niemczech, jak i w strefie euro, ale cel inflacyjny nie został jeszcze osiągnięty. Europejski Bank Centralny dąży do utrzymania stopy inflacji na poziomie dwóch procent.

(DPA/du)