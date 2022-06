Inflacja. Niemcy chcą oszczędzać na żywności i nie tylko

We wszystkich grupach dochodowych 39 procent osób zatrudnionych lub poszukujących pracy w Niemczech chce w przyszłości kupować mniej żywności i używek.

Co dziesiąta osoba planuje nawet kupować „znacznie mniej” - wynika z badania przeprowadzonego przez Fundację im. Hansa Boecklera. Badanie przeprowadzono pod koniec kwietnia i na początku maja na reprezentacyjnej grupie 6200 osób.

Jeszcze więcej ankietowanych chce oszczędzać na odzieży i obuwiu. Deklaruje to co druga osoba (53 proc.). Mniej więcej taka sama grupa planuje rzadziej wychodzić do restauracji. Ponad dwie trzecie respondentów zadeklarowało chęć zmniejszenia zużycia energii elektrycznej i paliwa. Ponad 60 procent chce zaoszczędzić także na ogrzewaniu domu i ciepłej wodzie.

Odciążyć osoby o niskich dochodach

Chociaż liczby te są wysokie, istnieją wyraźne różnice w grupach o różnych dochodach. Wśród osób o dochodzie do 2000 euro netto miesięcznie, więcej niż co druga osoba zapowiedziała ograniczenie zakupu żywności. Prawie dwie trzecie badanych planuje też wydawać mniej pieniędzy na ubrania i buty.

W reakcji na wyniki badań Sebastian Dullien, dyrektor naukowy Instytutu Makroekonomii i Badań Koniunktury (IMK) Fundacji im. Hansa Boecklera stwierdził, że przyszłe pakiety pomocowe rządu będą musiały być bardziej niż dotychczas ukierunkowane na słabsze dochodowo grupy. Środki muszą być tak zaprojektowane, „aby gospodarstwa domowe o niskich dochodach zostały bardziej odciążone niż te o wyższych dochodach” - wyjaśnił Dullien.

Wzrost cen energii i żywności w Niemczech spowodował, że stopa inflacji w maju osiągnęła najwyższy poziom od prawie 50 lat. Ceny towarów były o 7,9 proc. wyższe od poziomu z tego samego miesiąca ubiegłego roku.

(DPA/jar)

