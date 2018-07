Imigranci obierają nowy cel w Europie. Liczba wzrasta

W ocenie Międzynarodowej Organizacji Migracji (IOM) nowym, głównym celem migrantów stała się Hiszpania. Do połowy lipca br. szlakiem przez Morze Śródziemne dotarło tam 18 tys. mężczyzn, kobiet i dzieci – poinformowała IOM w Genewie. Ponadto prawie 3000 migrantów próbowało dostać się na terytorium Unii Europejskiej w Afryce Płn. przez hiszpańskie enklawy Melilla i Ceuta.

Według obliczeń IOM w roku 2018 liczba uchodźców, którzy przybyli zachodnim szlakiem śródziemnomorskim wzrosła trzykrotnie w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego i przekracza obecnie liczbę uchodźców przybywających przez Włochy i Grecję.

W pierwszych siedmiu miesiącach br. do Włoch przybyło 80 proc. mniej uchodźców niż w analogicznym okresie 2017. Władze zarejestrowały 17 800 takich przypadków. Nowy populistyczny rząd Włoch od tygodni już realizuje ostrzejszy kurs w polityce imigracyjnej.

Oficer Guardia Civil obserwuje wybrzeże koło Barbate w południowej Hiszpanii

Jak podaje IOM rośnie także liczba migrantów, którzy przybywają do Unii Europejskiej przez Grecję i wyniosła w tym roku 14 700 osób. Ogólnie do połowy lipca przez Morze Śródziemne do Europy przybyło 51 tys. imigrantów. W roku 2017, w analogicznym okresie, było to jeszcze 110 tys. i 241 tys. w roku 2016.

IOM ocenia, że liczba osób, które w tym roku utonęły podczas przeprawy przez Morze Śródziemne wynosi około 1500.

dpa/ma