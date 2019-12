Imigracja. Pozytywny bilans niemieckiego rządu

Według Anette Widmann-Mauz istnieją jednak deficyty szczególnie w kwestii kształcenia migrantów. Stąd pełnomocniczka domaga się poprawienia poziomu nauki języka niemieckiego i wprowadzenie obowiązkowych testów językowych dla dzieci rozpoczynających naukę w szkołach.

Wsparcia potrzebują również kobiety, aby mogły podjąć pracę zawodową. – Prawie co druga bezrobotna kobieta ma rodowód imigracyjny – podkreśliła pełnomocniczka. Dodała jednocześnie, że pochodzenie dzieci ciągle jeszcze rzutuje na późniejszą karierę szkolną i zawodowa.

Generalnie jednak sytuacja na rynku pracy poprawiła się. Wzrosła liczba osób ubiegających się o azyl i jednocześnie pracujących. Faktem jest jednak, że dwie trzecie osób zaliczanych do tej grupy społecznej wykonuje nisko płatne zajęcia i narażonych jest na ryzyko ubóstwa.

Co czwarty mieszkaniec RFN ma rodowód imigrancki

Według raportu co czwarty mieszkaniec Niemiec (25,5% populacji) ma pochodzenie imigranckie. Z tych prawie 21 mln osób ponad połowa (52%) posiada obywatelstwo RFN. Stąd należy porzucić rozróżnianie na "my" i "oni"; różnorodność staje się normą - czytamy w raporcie.

Annette Widmann-Mauz, pełnomocniczka rządu RFN ds. integracji

Opozycja skarży się jednak, że imigranci nie mają równych szans na rynku pracy. Rzeczniczka ds. polityki integracyjnej partii "Lewica" Gökay Akbulut skrytykowała, że również państwo jako pracodawca nie świeci tu przykładem. – Zbyt mało imigrantów spotkać można na wyższych stanowiskach kierowniczych, także w służbie publicznej – powiedziała.

Walka przeciwko ksenofobii

Raport wzywa do podjęcia wysiłku w walce przeciwko ksenofobii. Po atakach w Halle i zamordowaniu prezydenta rejencji Kassel i polityka CDU Waltera Lübcke stało się jasne, że prawicowy ekstremizm, antysemityzm islamofobia to namacalne niebezpieczeństwo, które należy konsekwentnie i na trwałe zwalczać – stwierdziła pełnomocniczka rządu ds. integracji. To samo dotyczy islamskiego ekstremizmu.

Dwunasty raport ds. integracji obejmuje okres od sierpnia 2016 do kwietnia 2019. W tych latach zmniejszyła się liczba imigrantów. W 2018 r. do Niemiec przyjechało 1,6 mln osób, o 300 tys. mniej niż w roku 2016. Większość (53%) imigrantów pochodzi z państw Unii Europejskiej. Zmniejszyła się liczba wniosków o azyl z 745 500 w roku 2016 do około 141 900 w pierwszych 10 miesiącach 2019 r.

(DPA / du)