Ile kosztuje wesele w Niemczech?

Wszystkie młode pary chcą, żeby dzień ich wesela stał się niezapomnianym i wyjątkowym dniem w ich życiu. Ale jak to zawsze bywa, wszystko zależy od zasobności kieszeni. Ile pieniędzy należy przeznaczyć na wesele, to kwestia dość kontrowersyjna i państwo młodzi powinni ustalić to między sobą już na samym początku. W sondażu jedna trzecia ankietowanych podała, że koszty wesela niosą w sobie „wysoki potencjał konfliktu”.

Żeby więc po obu stronach nie było rozczarowania, dobrze jest na początku ustalić, jakie wyobrażenia ma panna młoda, a jakie pan młody wobec przebiegu tego dnia.

Jak wynika z doświadczeń specjalistów z portalu Hochzeitsportal24, sumy przeznaczane na wesele zazwyczaj wahają się od tysiąca do 50 tys. euro. Większość par wydaje na ten cel od 10 do 20 tys. euro.

Trudno jest tu cokolwiek uogólniać, podkreśla Nikola Stiefelhagen, przewodnicząca zrzeszenia niemieckich konsultantów ślubnych. Z jej obserwacji wynika, że młode pary inwestują w ten dzień od 25 tys. do nawet 350 tys. euro. Lecz jak zaznacza ekspertka, także ze skromniejszym budżetem można zorganizować piękne wesele.

Radzi ona, aby już w fazie planowania dokładnie określić budżet przeznaczony na ten cel i rozeznać się w kosztach, co zapobiega konfliktom.

Na kilku przykładach wyjaśnia, jak zorganizować ślub i wesele dysponując nawet niewielkim budżetem.

Wciąż wiele par w Niemczech decyduje się na ślub kościelny

1000 euro

Jasne jest, że mając taką sumę, nie można urządzić wesela na 100 osób w stylowym pałacyku. Ale na pewno można zorganizować miłe, kameralne wesele. Do ślubu można iść w posiadanej już eleganckiej sukience i przyzwoitym garniturze. Ceremonia w urzędzie stanu cywilnego to też niewielki wydatek, a potem młoda para może z rodziną i świadkami iść do dobrej restauracji. Dodatkowych walorów może przydać wybranie jakiegoś stylowego miejsca ceremonii, a muzyczną oprawą mogą być ulubione piosenki młodej pary.

15 tys. euro

Mając taką sumę można już urządzić wesele dla 80 osób na wyższym poziomie. Mimo tego trzeba ustawić sobie priorytety. Jeżeli komuś zależy na wyjątkowych zdjęciach, ten może nieco ograniczyć catering.

Sesja zdjęciowa nowożeńców na łonie natury

50 tys. euro

Za sumę, jaką wydaje się normalnie na dobry samochód, można pozwolić sobie już na nieco ekstrawagancji. Jeżeli w weselu ma uczestniczyć 80 gości, w takim przypadku w budżecie jest parę groszy na to, by państwo młodzi np. przylecieli na miejsce ceremonii helikopterem albo dla dzieci można jako atrakcję wynająć dmuchany zamek. W tej cenie mieści się także dizajnerska suknia ślubna i wystawne jedzenie.

Trzeba bacznie mieć na oku wszystkie koszta, bo lista wydatków związanych z weselem jest zazwyczaj bardzo długa: wynajęcie domu weselnego czy restauracji, suknia ślubna, garnitur, obrączki, przyjęcie, napoje, fotograf, didżej albo kapela, dekoracje, zaproszenia, upominki dla gości, kurs tańca, żeby dobrze wypaść w weselnym walcu, sztuczne ognie i podróż poślubna – i na tych pozycjach lista ta niekoniecznie musi się skończyć.

Jak podkreśla konsultantka ślubna Nikol Stiefelhagen, wesele trwa dłużej niż normalna kolacja w restauracji i dobrze jest, gdy na stołach nie braknie jedzenia. Doświadczenie mówi, że wynajem domu weselnego czy restauracji kosztuje zazwyczaj więcej niż było zaplanowane przez nowożeńców.

Jednym ze zwyczajów na niemieckich weselach jest poddawanie młodej pary kilku próbom

Jak można zaoszczędzić?

Zdaniem ekspertki niektóre wydatki można traktować dość elastycznie. Z listy oferowanych napojów można skreślić np. koktajle czy mocniejsze trunki, zamiast kapeli można zamówić didżeja. Można poprosić przyjaciółki o udekorowanie sali. Największy potencjał oszczędności kryje się w liczbie zaproszonych gości. W gronie przyjaciół można poprosić o zorganizowanie jakichś atrakcji. Może jest wśród nich ktoś, kto dobrze śpiewa albo gra na instrumencie? Może ktoś ma jakiś nadzwyczajny samochód, którym młoda para może pojechać do ślubu?

Nie do uniknięcia są opłaty w urzędzie stanu cywilnego, które są różne w zależności od regionu Niemiec – wyjaśnia Beate Tripp z federalnego zrzeszenia niemieckich urzędników stanu cywilnego. Ceny zależą od wyboru miejsca zawarcia ślubu.

Śluby cywilne niekoniecznie muszą być zawierane w urzędzie

Jeżeli małżeństwo będzie zawierane w normalnych godzinach pracy urzędu, jest to tańsze, niż kiedy urzędnik udziela ślubu w sobotę poza urzędem np. w jakimś atrakcyjnym miejscu. Zwykły ślub kosztuje ok. 40 euro, do tego dochodzą jeszcze wcześniejsze opłaty za zgłoszenie chęci zawarcia małżeństwa. Wysokość tych opłat zależy np. od obywatelstwa nowożeńców. Jeżeli trzeba uwzględnić obce przepisy prawa, wydłuża to procedurę – wyjaśnia pani Trapp.

Kiedy zacząć planowanie?

Optymalny okres przygotowań weselnych zależy od rozmiarów całej uroczystości. Przeciętne wesele z 80 gośćmi za 15 tys. euro dobrze jest zacząć planować półtora roku wcześniej. Jeśli ktoś chce się pobrać w lecie, dobrze zacząć nawet dwa lata wcześniej i ustalać termin w wybranym miejscu ceremonii. Mniejsze wesela, z 30 gośćmi są znacznie prostsze – te można przygotować w 2-3 miesiące.

dpa/ma