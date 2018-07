Ile jest wart Puchar Świata FIFA?

Nie ma wątpliwości, że dla zwycięzcy mundialu Puchar Świata FIFA jest bezcenny. Ale ma on sporą wartość także pod innym względem, bowiem żadne inne trofeum sportowe nie zawiera tyle złota. Obecny puchar, którego kopia wręczana jest zwycięzcy piłkarskich mistrzostw świata od 1974 roku, ma 36,8 centymetrów wysokości, waży 6,1 kilograma, z czego prawie 3,7 kilograma to czyste złoto.

Puchar Świata FIFA zaprojektował włoski rzeźbiarz Silvio Gazzaniga

Rzeźbę Pucharu Świata FIFA wykonał włoski artysta Silvio Gazzaniga. Przedstawia ona dwóch piłkarzy unoszących globus. U jej dołu widzimy dwa pierścienie z malachitu o wadze 1,2 kilograma. Pomiędzy nimi umieszczona jest złota obręcz. Reszta Pucharu waży 4,9 kilograma, z czego 75 procent to czyste złoto, a pozstałe 25 procent to inne metale, zwiększające wytrzymałość tego trofeum, ponieważ czyste złoto jest stosunkowo miękkie.

Najcenniejszy puchar wszystkich czasów

Obecny (13.07.2018) kurs złota wynosi ok. 34 euro za gram. Oznacza to, że Puchar Świata FIFA wart jest dziś ok. 125 tys. euro. Kiedy Niemcy wygrały mundial w Rio de Janeiro 13 lipca 2014 roku, jego wartość wynosiła niespełna 116 tys. euro, ponieważ wtedy cena złota była niższa. Na tyle wycenił go portal internetowy "Gold.de". Dla porównania: słynny filmowy Oscar pokryty jest cienką warstewką złota wartą zaledwie od 250 do 350 euro. Tak twierdzi niemiecki ekspert od metali szlachetnych Dominik Lochmann, dyrektor firmy ESG Edelmetall-Service GmbH.

Nic więc dziwnego, że oryginał Pucharu Świata jest własnością Międzynarodowej Federacji Piłki Nożnej i przechowuje się go w muzeum FIFA w Zurychu w Szwajcarii, gdzie mieści się także centrala tej organizacji sportowej. Tam też można go podziwiać, ale przed kolejnymi mistrzostwami świata w piłce nożnej puchar wyrusza w podróż po kraju, który je organizuje. Ich zwycięzca otrzymuje oryginał Pucharu tylko na chwilę, żeby kapitan najlepszej jedenastki mógł go unieść na chwilę w triumfalnym geście. Do domu zwycięzka drużyna wraca z jego repliką z pozłacanego brązu.

Smutny los słynnej "Złotej Nike"

Obecna wersja Pucharu Świata FIFA wręczana jest od 1974 roku. Jako pierwszy miał go w rękach ówczesny kapitan niemieckiej reprezentacji narodowej Franz Beckenbauer. Cztery lata wcześniej poprzedni Puchar, słynną "Złotą Nike", zwaną także Pucharem Jules'a Rimeta, wręczono reprezentacji Brazylii, która zgodnie z regulaminem mogła go zatrzymać ponieważ po raz trzeci została piłkarskim mistrzem świata. Oficjalnie jej właścicielem jest Brazylijska Federacja Piłki Nożnej.

Po raz pierwszy obecny Puchar zdobyli Niemcy w 1974 roku

Ten słynny puchar dwukrotnie padł ofiarą złodziei. Po raz pierwszy skradziono go w 1966 roku z muzeum w Londynie na krótko przez mistrzostwami świata w Anglii. Na szczęście został odnaleziony. Ale w grudniu 1983 roku "Złota Nika" została skradziona ponownie i tym razem już nie udało się jej odzyskać. Przypuszcza się, że została przetopiona na złoty złom przez złodziei. Dlatego Brazylijska Federacja Piłki Nożnej musi się zadowolić jej repliką.

Dzisiejszy Puchar Świata FIFA wykonano w 1973 roku w jednej z pracowni złotniczych w Mediolanie, w której jest regularnie poddawany niezbędnym zabiegom restauratorskim. Posłuży, o ile to właściwe słowo, do czasu kiedy na jego spodniej płycie zabraknie miejsca na grawerunek z nazwą kolejnej drużyny, która go zdobyła. Prawdopodobnie ostatnie wolne miejsce zapełnią zwycięzcy mundialu w 2038 roku.