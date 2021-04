Igrzyska 2036. Berlin i Tel Awiw wspólnie: „Silny sygnał”

Byłby to „oczywiście silny sygnał na rzecz pokoju i porozumienia między narodami, wysłany w poczuciu pełnej świadomości naszej bolesnej historii i obrzydliwego nadużycia idei olimpijskiej przez narodowych socjalistów” - powiedział wczoraj (5 kwietnia) senator Berlina do spraw sportu i spraw wewnętrznych Andreas Geisel (SPD) w wywiadzie dla dziennika „Berliner Morgenpost”.

W 2036 roku minie sto lat od organizowanej przez nazistowskie Niemcy olimpiady w Berlinie w 1936 roku.

„Otwartość, wolność, tolerancja”

Tel Awiw i Berlin opowiadają się „za otwartością na świat, wolnością i tolerancją. Takie przesłanie wypływałoby ze wspólnego ubiegania się przez te miasta o zorganizowanie Igrzysk Olimpijskich” - uważa socjaldemokratyczny senator w rządzie Berlina.

Richard Meng, prezes Niemieckiego Towarzystwa Olimpijskiego w Berlinie i Frank Kowalski, przewodniczący i dyrektor organizacyjny Lekkoatletycznych Mistrzostw Europy w Berlinie w 2018 roku, we wspólnym artykule gościnnym opublikowanym w sobotę (03.04.2021) na łamach „Berliner Morgenpost” zaproponowali, żeby Berlin i Tel Awiw razem ubiegały się o zorganizowanie olimpiady w 2036 roku.

Izrael jest za Berlinem

Izraelski Komitet Olimpijski pozytywnie odniósł się do pomysłu zorganizowania w 2036 roku olimpiady w Berlinie, nie zareagował jednak konkretnie na propozycję, żeby Berlin i Tel Awiw ubiegały się o to wspólnie.

W niedzielę Izraelski Komitet Olimpijski oświadczył, że „przeprowadzenie Igrzysk Olimpijskich w Berlinie, w stulecie hitlerowskiej olimpiady z 1936 roku, przypomniałoby nam wszystkim mroczną epokę, której doświadczyliśmy i byłoby to wysłaniem do świata silnego przesłania o wartościach, które musimy podtrzymywać”.

Wątek polski

Szef resortu spraw wewnętrznych i sportu Berlina Andreas Geisel już w roku 2019 miał pomysł, by Berlin ubiegał się o zorganizowanie Igrzysk 2036 wspólnie z innym państwem. „Czego nie będziemy robić, to konkurowanie z innymi regionami lub miastami” – mówił wówczas dziennikowi „Tagesspiegel”. Była to reakcja na nieudaną kandydaturę Berlina o organizację zawodów w 2024 roku.

„Jeżeli Republika Federalna wezwie nas do zgłoszenia kandydatury, dostosujemy się” – zaznaczył Geisel dodając, że taki krok Berlin zrobiłby jednak tylko w ramach współpracy z innymi regionami lub miastami.

„Można by to też zrobić wspólnie z Warszawą” – stwierdził wtedy berliński socjaldemokrata. „W zasadzie pozytywnie” na temat takiej wspólnej kandydatury wypowiedział się wtedy także premier Brandenburgii i pełnomocnik rządu federalnego Niemiec ds. stosunków z Polską Dietmar Woidke.

Transgraniczne olimpiady

Reguły Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego nie przewidują sytuacji, w której o organizację igrzysk ubiegałyby się wspólnie np. dwa miasta czy wręcz państwa. Pakiet reform „Agenda 2020” wyraźnie jednak zaleca, by ze względu na koszty sportowe zmagania rozgrywały się także poza granicami gospodarza olimpiady. O ile organizacja Zimowych Igrzysk 2026 przypadnie Sztokholmowi, bobsleiści i sankarze będą walczyli o medale w łotewskiej Siguldzie.

