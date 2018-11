Hrojsman: Rosja chce wziąć Europę na zakładnika

„Rozumiemy Nord Stream 2 w następujący sposób: Rosja chce wziąć Europę jako zakładnika. Ten pomysł to kolejna hybrydowa broń przeciwko Europie. Rosja zawiesi dostawy w chwili, gdy zdominuje rynek gazu. Proszę wymienić choć jedną obietnicę, którą Rosja dotrzymała" – powiedział premier Ukrainy Wołodymyr Hrojsman w wywiadzie dla tygodnika „Die Zeit”. Jego zdaniem po zbudowaniu gazociągu Nord Stream 2 Rosja uzna ukraiński system gazociągów za zbyteczny. „To uderzy nie tylko w Ukrainę, lecz odbije się niekorzystnie na bezpieczeństwie energetycznym wszystkich Europejczyków” – ostrzegł.

Niepotrzebny gazociąg

Hrojsman zaproponował utworzenie międzynarodowego konsorcjum z udziałem Amerykanów, Europejczyków i Ukraińców. „My zabezpieczymy tranzyt. Chcemy być krajem wydobywającym gaz, który pozyskuje surowiec dla własnych potrzeb i na eksport. Możemy do osiągnąć do 2025 roku” – powiedział premier. Zachód będzie mógł z zyskiem inwestować na Ukrainie i dostawać gaz z alternatywnego źródła. „Nie potrzebujecie tego Nord Stream 2” – podkreślił.

Zaangażowana Merkel

Pytany o stosunek ukraińskiego rządu do byłego kanclerza Niemiec Gerharda Schroedera, Hrojsman powiedział, że ukraińskie państwo „nie ma nic przeciwko” Schroederowi. Nacjonalistyczny portal „Myrotworec” umieścił niedawno polityka SPD, pracującego od lat jako rosyjski lobbysta, na liście wrogów Ukrainy. Była to reakcja na słowa Schroedera, że Krym jest częścią Rosji. „Myrotworec nie reprezentuje państwa ukraińskiego” – zapewnił premier.

Hrojsman wskazał na zaangażowanie kanclerz Angeli Merkel w rozwiązanie konfliktu we wschodniej Ukrainie. „To, co Angela Merkel w 2014 roku zrobiła dla Ukrainy, sposób, w jaki powstrzymała rosyjską agresję, wzbudza nasz najwyższy podziw. Uważamy ją za wielkiego przyjaciela Ukrainy” – powiedzieł szef ukraińskiego rządu. W przyszłym tygodniu Hrojsman przyjedzie do Berlina - informuje „Die Zeit”.