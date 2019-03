Holandia: strzelanina w Utrechcie. Trzy ofiary śmiertelne

Trzy osoby nie żyją, a dziewięć zostało rannych w strzelaninie w Utrechcie - poinformował burmistrz Utrechtu Jan van Zanen. Strzały padły ok. godziny 10:45 w tramwaju w pobliżu Placu 24 Października w zachodniej części miasta.

Policja nie wyklucza, że może chodzić o atak terrorystyczny. Powołany został sztab kryzysowy.

O "zamachu" mówi także premier Holandii Mark Rutte. - Nasz kraj został dzisiaj zaalarmowany przez zamach - powiedział na konferencji prasowej. Przemoc spotkała niewinnych ludzi - dodał.

Napastnik na wolności

Według doniesień policji napastnikowi udało się zbiec. Policja szuka 37-latka. Ma pochodzić z Turcji. Organy ścigania opublikowały jego zdjęcie z tramwaju.

W prowincji Utrecht obowiązuje alarm terrorystyczny najwyższego stopnia - poinformował Pieter-Jaap Aalbersberg, koordynator ds. walki z terroryzmem. Szkoły i inne publiczne instytucje zostały zamknięte. Policja apeluje do mieszkańców, by nie wychodzili z domów. W mieście zamknięte zostały wszystkie meczety.

Kontrole w Niemczech

Kontrole mają miejsce także na drogach i w pociągach na niemiecko-holenderskiej granicy. - Zaostrzyliśmy środki ostrożności - powiedział rzecznik policji w niemieckim Kleve przy granicy z Holandią. W akcji uczestniczą wszyscy funkcjonariusze, którzy byli do dyspozycji, pomagają także funkcjonariusze policji krajowej.

Policja przeprowadza wyrywkowe kontrole przede wszystkim na autostradzie A3, ale także na drogach krajowych i małych przejściach granicznych. Policjanci sprawdzają pociągi kursujące między Niemcami a Holandią.

Utrecht jest czwartym co do wielkości miastem w Holandii. Liczy ok. 350 tys. mieszkańców.

(dpa,afp/dom)