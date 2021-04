Holandia luzuje restrykcje. Obawy w Niemczech

Po ponad czterech miesiącach Holandia kończy twardy lockdown. Zakończyła się m.in. godzina policyjna, otwierają się sklepy i restauracje na świeżym powietrzu. Początkowo tarasy mają być otwarte od godziny 12:00 do 18:00. Prywatnie Holendrzy mogą znowu gościć dwie osoby spoza własnego gospodarstwa domowego.

Holenderski rząd opowiedział się za złagodzeniem restrykcji, mimo ostrzeżeń doradców ze świata nauki. Siedmiodniowy wskaźnik zachorowalności COVID-19 na 100 tys. mieszkańców w Holandii wynosi około 317. Rząd zakłada jednak, że liczba zakażeń szybko spadnie z powodu szczepień. Około 30 procent dorosłych mieszkańców kraju otrzymało co najmniej jedną dawkę szczepionki.

Przepełnione szpitale

W ubiegłym tygodniu holenderscy eksperci medyczni ostrzegali przed stanem wyjątkowym w szpitalach. Jeśli liczba zakażeń nie zmniejszy się szybko, to nieuchronnie pojawi się „kod czarny” – powiedział w piątek, 23 kwietnia, przewodniczący Stowarzyszenia Lekarzy Intensywnej Terapii Diederik Gommers. W przypadku „czarnego kodu” komisja triaż w szpitalach musi zdecydować, którym pacjentom można jeszcze pomóc. Kilka szpitali w kraju jest tak przepełnionych chorymi na COVID-19, że osiągnięto granicę ich możliwości – wyjaśnił Gommers.

Już teraz, jak twierdzą szpitale, wiele zabiegów jest odwoływanych, w tym także operacje nowotworów i serca. W czasie pandemii koronawirusa nie było jeszcze stanu wyjątkowego w szpitalach.

Obawy na pograniczu

W niemieckich strefach przygranicznych rosną obawy przed ewentualnymi zakażeniami z powodu złagodzenia przepisów w Holandii. Ze względu na wysoką liczbę infekcji koronawirusem Holandia została przed trzema tygodniami zaklasyfikowana przez Niemcy jako obszar wysokiego ryzyka (takim krajem jest także Polska). Osoby wjeżdżające do Niemiec z Holandii – niezależnie od narodowości – muszą wykazać się negatywnym wynikiem testu na COVID-19.

W Niemczech siedmiodniowy wskaźnik zachorowalności na koronawirusa jest obecnie niemal dwukrotnie niższy niż w Holandii i wynosi 161.

Apele: „Zostańcie w domu”

Władze przygranicznych powiatów, takich jak Borken (graniczy z Holandią na odcinku 108 km) czy Heinsberg, apelują do mieszkańców, aby powstrzymali się od zbędnych podróży i jednodniowych wycieczek do sąsiedniego kraju. Nie można jednak wykluczyć, że przy ładnej pogodzie Niemcy będą jeździć do Holandii i mogą się zarazić – powiedziała rzeczniczka lokalnych władz Heinsberg. Przypomniała, że jakiś czas temu powiaty przygraniczne zwróciły się do władz landu Nadrenia Północna-Westfalia o przydział większej liczby szczepionek, aby zapobiec takim scenariuszom. Nie otrzymały jednak odpowiedzi.

Również minister spraw wewnętrznych Nadrenii Północnej-Westfalii Herbert Reul i holenderski minister sprawiedliwości Ferdinand Grapperhaus apelowali do mieszkańców Nadrenii Północnej-Westfalii o unikanie podróży do Holandii. Podobne apele wystostowało niemieckie MSZ.

(DPA, WDR/dom)