Holandia: Eutanazja dzieci dozwolona

Gdy dziecko jest nieuleczalnie chore, jest to nie do zniesienia dla wszystkich zaangażowanych w ten przypadek. Ale decyzja o pomocy dziecku w umieraniu budzi kontrowersje.

Rząd w Holandii toruje drogę do eutanazji nieuleczalnie chorych młodszych dzieci, czego od lat domagają się tamtejsi pediatrzy. Według rządu w Hadze nowe przepisy dotyczą „małej grupy” rocznie, od pięciu do dziesięciu dzieci poniżej dwunastego roku życia, „w przypadku których możliwości medycyny paliatywnej nie są wystarczające, by złagodzić ich cierpienia”.

Uregulowanie to będzie odnosić się do dzieci, „które cierpią na tak poważną chorobę lub zaburzenie, że ich śmierć jest nieunikniona i można się jej spodziewać w przewidywalnej przyszłości”, jak wyjaśnił holenderski minister zdrowia Ernst Kuipers. Eutanazja byłaby możliwa, „jeśli jest to jedyna rozsądna alternatywa dla lekarza, aby zakończyć rozpaczliwe i nieznośne cierpienie dziecka”, napisał minister w liście do parlamentu.

Nowe rozporządzenie nakłada na rząd obowiązek zmiany istniejących przepisów bez konieczności uzyskania na to zgody parlamentu. Według rządu, rozporządzenie zostanie opublikowane jeszcze w tym roku. W kilka lat po jego wejściu w życie ma nastąpić jego ocena.

Premier Mark Rutte ze swoim ministrem zdrowia Ernstem Kuipersem (zdjęcie archiwalne) Zdjęcie: Sem van der Wal/ANP/picture alliance

Krytyka ze strony partii chrześcijańskich

Rozporządzenie to nie jest pozbawione kontrowersji. Zostało przyjęte po wieloletniej dyskusji i spotkało się z oporem dwóch partii chrześcijańskich wchodzących w skład koalicji rządowej premiera Marka Rutte. Jest to „wyjątkowo skomplikowane zagadnienie, dotyczące bardzo stresujących sytuacji” – zaznaczył minister zdrowia Ernst Kuipers.

Już teraz dzieci powyżej dwunastego roku życia mogą w Holandii ubiegać się o eutanazję. Do 16. roku życia wymagana jest na nią zgoda rodziców. Eutanazja jest w Holandii legalna także w przypadku niemowląt poniżej jednego roku życia, również za zgodą rodziców.

W ubiegłym roku zmarło w ten sposób jedno dziecko w wieku od 12 do 16 lat. Wszystkie takie prośby muszą być zaopiniowane przez komisje lekarskie.

Hiszpania zalegalizowała eutanazję To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Belgia była prekursorem, Niemcy dyskutują

Dzięki zmianom w prawie dotyczącym dzieci w wieku od jednego do dwunastu lat Holandia dogania Belgię; w roku 2014 Belgia stała się pierwszym państwem na świecie, które uchwaliło prawo zezwalające na eutanazję małych dzieci, ale tylko za ich zgodą. Oba te kraje były pierwszymi na świecie, które zalegalizowały eutanazję w 2002 roku.

W Niemczech debata na temat eutanazji jeszcze się nie zakończyła. Bundestag chce przed końcem tego roku uchwalić odpowiednią ustawę. Obecnie przedmiotem dyskusji są trzy projekty ustaw.

W 2020 roku Federalny Trybunał Konstytucyjny zniósł zakaz wspomaganego samobójstwa na zasadzie komercyjnej, czyli dopuszczonego jako powtarzalne, a jednocześnie sformułował daleko idące prawo podstawowe do śmierci na własne życzenie, niezależnie od wieku i choroby. Osoby pragnące umrzeć powinny mieć również dostęp do pomocy osób trzecich.

Kościół katolicki i część Kościoła protestanckiego w Niemczech wielokrotnie podkreślały, że wspomagane samobójstwo nie będzie dozwolone w należących do nich instytucjach, takich jak szpitale i domy opieki.

(afp, rtr, kann/jak)

Chcesz skomentować ten artykuł? Zrób to na Facebooku! >>