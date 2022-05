Hoeness o Lewandowskim: Zakładam na sto procent, że zostanie w Bayernie

„Zakładam na sto procent, że Robert także w przyszłym roku zagra dla FC Bayern” – powiedział Ulli Hoeness w rozmowie z Bayerische Rundfunk (BR). Hoeness jest o tym przekonany, ponieważ polskiego zawodnika wiąże z monachijskim klubem kontrakt obowiązujący do lata 2023 roku.

W ostatnim czasie nie ustawały pogłoski na temat przyszłości piłkarza i jego przedwczesnego przejścia do klubu FC Barcelona. Jednak władze hiszpańskiego klubu zdementowały plotki o rzekomym spotkaniu z doradcą Polaka Pini Zahavim. Jak podkreślił dyrektor FC Barcelona Mateu Alemany w rozmowie z kanałem telewizyjnym Movistar +: „ Mogę zapewnić, że nie doszło do żadnego spotkania z przedstawicielami Lewandowskiego. W sytuacji, kiedy piłkarz ma obowiązujący wciąż kontrakt, zwracamy się najpierw do jego klubu”.

Polski napastnik nadal nie przedłużył kontraktu z mistrzem Niemiec, jednak Hasan Salihamidzic z zarządu Bayernu Monachium tydzień temu wykluczył ewentualność oddania 33-letniego najlepszego strzelca już tego lata.

Lewandowski zagrał w obecnych rozgrywkach 44 mecze, w których strzelił 49 goli i wypracował sześć.

