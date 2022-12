Historyk Kershaw: wojna skończy się za pół roku

„Putin wmanewrował się w sytuację, której nie przewidział. Toczy obecnie wojnę, której nie może wygrać i która jest bardzo kosztowna i szkodliwa” – powiedział Kershaw w wywiadzie opublikowanym w weekendowym wydaniu niemieckiego dziennika „Sueddeutsche Zeitung”.

Brytyjski historyk zaznaczył, że zima będzie bardzo ciężka nie tylko dla Ukraińców, ale i dla Rosjan. „Na wiosnę zobaczymy, czy Ukraińcy wspierani przez Zachód będą zdolni do nowej ofensywy, dzięki której będą mogli odeprzeć napastników” – powiedział. Jego zdaniem stopień wyczerpania po obu stronach jest poważny. „Dlatego przypuszczam, ze za pół roku wojna skończy się” – dodał.

W przeciwnym razie, jeśli wojna będzie się przedłużać, a kryzys energetyczny zaostrzy się, solidarność Europejczyków z Ukrainą będzie wystawiona na ciężką próbę – przewiduje historyk. Jeżeli koszty wojny staną się za wysokie, Zachód może zwiększyć presję na Kijów w celu doprowadzenia do porozumienia (z Rosją). „Mam jednak nadzieję, że Ukraina odniesie całkowite zwycięstwo, bo jest to nie tylko w interesie Ukrainy, ale i całego Zachodu” – powiedział Kershaw.

Putin to raczej drugi Stalin niż Hitler

Historyk wyraził obawę, że Putin osiągnie w Donbasie „Pyrrusowe zwycięstwo” i będzie twierdził, że wygrał wojnę. W tym przypadku groziłoby porozumienie na wzór Traktatu Wersalskiego. Należy się wtedy spodziewać kolejnej wojny. „Obecnie nie można jednak przewidzieć, jak skończy się ta wojna” – zastrzegł.

Zdaniem Kershawa Putina można porównać raczej do Stalina niż Hitlera, przede wszystkim jeśli chodzi o drogę do władzy. „Stalin był człowiekiem systemu, kontrolował aparat partyjny, podczas gdy Hitler i Mussolini byli ludźmi z zewnątrz. Putin nie był co prawda człowiekiem partii, ale był insiderem służb. Można powiedzieć, że wślizgnął się do władzy. Nikt na świecie nie znał Putina, zanim nie został prezydentem” – tłumaczy. Jak zastrzegł, Putin jest co prawda „pozbawionym skrupułów autokratą”, ale obecnych represji nie wolno porównywać do stalinowskich czystek w latach 30.

Ian Kershaw jest autorem licznych publikacji o III Rzeszy i II wojnie światowej. Po polsku ukazała się między innymi trzytomowa biografia Hitlera oraz „Mit Hitlera” i „Walkiria. Historia zamachu na Hitlera”.