Herta Mueller w „FAS”: Kaczyński i inni w Europie Wschodniej dławią po cichu prawa podstawowe

W niemal wszystkich krajach Europy Wschodniej „demokracja znajduje się w stanie totalnej stagnacji, a nawet jest ograniczana, media publiczne są kontrolowane, a korupcja zatacza coraz szersze kręgi” – powiedziała Mueller w wywiadzie opublikowanym w niedzielę (26.05.2019) w niemieckim dzienniku „Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung” (FAS).

„W rządzie w Pradze znajdują się upiorni ludzie. Na Węgrzech pan Orban mówi o +nieliberalnej demokracji+. Uważam, że określenie +nieliberalna+ jest słuszne, ale z demokracją nie ma to nic wspólnego. Demokracja jest albo liberalna, albo nie ma jej wcale. W Polsce jest pan Kaczyński, który steruje z tylnego siedzenia i udaje, że go w ogóle nie ma” – powiedziała w rozmowie z „FAS” Mueller.

Legalizacja korupcji w Rumunii

Pochodząca z Rumunii niemiecka pisarka nie pozostawiła suchej nitki na swoim kraju. „W Rumunii panuje chaos, nie wiadomo, kto mógłby rządzić krajem, ponieważ niemal wszyscy mają procesy o korupcję i starają się nagiąć wymiar sprawiedliwości, aby nie trafić do więzienia” – zaznaczyła. Jej zdaniem w Rumunii korupcja ma zostać zalegalizowana.

Mueller przyznała, że obawia się, iż UE nie znajdzie odpowiednich środków, by powstrzymać wschodnioeuropejskie rządy. Jak podkreśliła, rumuński rząd liczy na to, że ludzie wcześniej czy później zmęczą się demonstrowaniem na ulicach. „Rumuński rząd zrezygnował z głośnych działań, teraz robi to po cichu” – zauważyła Mueller.

Kaczyński działa po cichu

„Pan Kaczyński też działa raczej po cichu. Ale ci cisi działają pod powierzchnią i krok po kroku dławią europejskie prawa podstawowe” – powiedziała pisarka. Jej zdaniem władzę w krajach Europy Wschodniej przejęli ludzie, którzy uważali się za przegranych i sprawują teraz władzę jak nomenklatura.

„Pan Kaczyński walczył w ruchu Solidarność przeciwko dyktaturze. Jak dużo wtedy zrobiono i jak wiele ryzykowano. Pomimo tego teraz powraca on do wzorów swoich ówczesnych wrogów i wcale tego nie zauważa” – mówiła Mueller w wywiadzie dla „FAS”.

Herta Mueller urodziła się w rumuńskim Banacie. W 1987 roku wyemigrowała na Zachód i osiedliła się w Berlinie Zachodnim. W 2009 roku została laureatką literackiej Nagrody Nobla. Napisała m. in. powieści „Sercątko” (2003), „Głód i jedwab” (2008) i „Huśtawka oddechu” (2010).