Heiko Maas w byłym obozie Auschwitz: nasza odpowiedzialność nie ma końca

Minister Heiko Maas zwiedzał fragmenty wystawy w oświęcimskim muzeum oraz część terenu byłego obozu w Brzezince. Zapalił znicz pod pomnikem ofiar w pobliżu rampy, na którą w latach 40-tych przybywały transporty więźniów.

Odpowiedzialność bez końca

- Widziałem dziecięce buty zabierane w drodze do komory gazowej. Widziałem tony włosów należących do zagazowanych ludzi. Trudno wyrazić to słowami – mówił szef niemieckiej dyplomacji. Podkreślił, że to miejsce przypominające niemieckie zbrodnie. – To miejsce przypomina zwłaszcza nam Niemcom, co zgotowaliśmy milionom ludzi. Nasza odpowiedzialność nie ma końca – mówił Maas.

Podczas dyskusji w Międzynarodowym Domu Spotkań Młodzieży minister wyznał, że przebywając na terenie byłego obozu, staje wobec “własnych wątpliwości co do Boga” i mierzy się z własną “wiarą w człowieka”. – Tu trzeba podjąć decyzję, czy człowiek traci wiarę w człowieka czy wzbudzi w sobie siłę, by działać”.

Apel Maasa do młodzieży

Maas mówił o “głośno brzmiącym” współcześnie rasizmie i antysemityzmie, które występują jego zdaniem nie tylko w Niemczech, lecz w całej Europie. Wspomniał o powolaniu Pełnomocnika ds. Zwalczania Antysemityzmu przez obecny niemiecki rząd. Szef dyplomacji nawoływał do aktywnego przecistawiania się rasizmowi i populizmowi w mediach spolecznościowych.

Maas wpisuje się do księgi pamiątkowej muzeum Auschwitz-Birkenau

– Rasiści i populiści są o wiele lepiej zorganizowani w mediach społecznościowych niż ich przeciwnicy. I to już jest wystarczający argument za tym, by zabierać głos – mówił Maas, zaznaczając, że choć prowadzenie dyskusji w sieci może być żmudne, to nie należy dawać za wygraną. W przeciwnym razie rasiści i populiści opanują “przestrzeń publiczną”, jaką również są media społecznościowe.

W dyskusji w Międzynarodowym Domu Spotkań Młodzieży brali udział uczniowie Zespołu Szkółl Technicznych i Handlowych w Bielsku-Białej, uczniowie szkół zawodowych Volkswagena, którzy odbywają jako wolontariusze czasowo pracują przy konserwacji obiektów muzealnych oraz przybyli z ministrem do Polski słuchacze Akademii Dyplomatycznej niemieckiego MSZ.

Heiko Maas podkreślał w swoich wcześniejszych wypowiedziach że zetknięcie ze zbrodniami w Auschwitz było dla niego impulsem do zaangażowania się w politykę. Pobyt w Oświęcimiu to jego druga wizyta w Polsce w charakterze szefa dyplomacji. Maas spotka się także z polskim ministrem spraw zagranicznych Jackiem Czaputowiczem.