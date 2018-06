Heidelberg i Kraków – Miasta Literatury UNESCO

Na tegorocznym festiwalu „Dni Literatury w Heidelbergu"* („Heidelberger Literaturtage") niemiecki czytelnik usłyszał poetów Michała Sobola i Tomasza Różyckiego oraz autora ich przekładów Bernharda Hartmanna. Poezję polską nie tylko w Niemczech postrzega się jako szczególnie wartościową. Niemcy mają szczęście do tłumaczy literatury polskiej. Przez dziesięciolecia właśnie na przekłady poezji stawiał Karl Dedecius, tłumacz i twórca Niemieckiego Instytutu Spraw Polskich w Darmstadt. – Tworzenie wspólnych struktur jest kluczowe – podkreśla Bernhard Hartmann, tłumacz literatury, który zasiada w międzynarodowym Jury Nagrody Wisławy Szymborskiej w Krakowie. – Takie spotkania jak to w Heidelbergu to konkretny owoc współpracy Miast Literatury UNESCO – podkreśla Hartmann.

Strasburger o Oriencie

Z innego miasta Literatury UNESCO, z islandzkiego Reykjaviku, dotarł do Heidelberga Stanisław Strasburger. Przebywał tam na stypendium rezydenckim w związku z nową powieścią. W lutym ukazał się niemiecki przekład jego „Handlarza wspomnień". Strasburger – pisarz od lat zafascynowany Orientem - poprowadził w Heidelbergu panel o literaturze Libanu. Fragmenty „Handlarza…” rozbrzmiały obok wierszy Husseina Bin Hamzy i eseistyczno-powieściowej prozy Stefana Weidnera.

Festiwal „Dni Literatury w Heidelbergu": gościem byli także autorzy z Polski

– Także Heidelberg dołączył do miast oferujących pisarzom stypendia rezydenckie – podkreśla dyrektor Urzędu Kultury w Heidelbergu dr Andrea Edel. Pierwszą stypendystką i rezydentką w pobliskim Dilsbergu była pisarka z Edynburga Pippa Goldschmidt.

Co najmniej 100 autorów

W liczącym 150 tys. mieszkańców Heidelbergu działa aż 50 wydawnictw. Renomowana oficyna „Das Wundernhorn" w 2014 r. wydała antologię liryki polskiej „Stilleben mit Crash". – Inspiracją są dla nas krakowskie festiwale – podkreśla Andrea Edel. Uwagę przykuwa obszerny program literatury dziecięcej na Festiwalu Miłosza. Z kolei mieszkańcy Heidelbergu wzbudzają zainteresowanie znaną na całe Niemcy sceną Poetry Slam.

W Heidelbergu, który w przeszłości przyciągał takie sławy jak Friedrich Hoelderlin czy Stefan George, żyje obecnie i tworzy co najmniej 100 autorów – podkreśla Marion Tauschwitz, autorka znanych monografii poświęconych poetce Hilde Domin oraz Selmie Merbaum. Tauschwitz jest rzeczniczką Stowarzyszenia Autorów i Autorek w Heidelbergu. – Teoretycznie dla pisarzy predykat Miasta Literatury UNESCO nie zmienił aż tak wiele. Staramy się naszymi tekstami wypełniać w mieście coraz więcej nisz – podkreśla Tauschwitz.

Powieściopisarz Michael Buselmeier od dziesięcioleci oprowadza po Heidelbergu śladami literatury. Podczas tegorocznego festiwalu podążał tropami Stefana George'a. O krąg wokół charyzmatycznego poety otarł się Jarosław Iwaszkiewicz, przebywając tu w 1927 r. Pisarze i uczeni z Polski stale są obecni nad Neckarem. Ostatnimi laty literaturę polską w ramach Szkoły Letniej wykłada w Heidelbergu prof. Czesław Czapliński.

*Festiwal „Dni Literatury w Heidelbergu" odbywał się od 15 do 19 czerwca 2018.