„Handelsblatt”: Polska chce funduszy strukturalnych za klimat

„Największy kraj członkowski na wschodzie Unii Europejskiej zwykle nie zabiera głosu. Polska nie ma europejskich ambicji. Jednak, gdy chodzi o pieniądze, jest inaczej. Polska jest znana z tego, że w sposób bezkompromisowy realizuje swoje finansowe interesy. Szef polskiego rządu podczas szczytu UE w Brukseli potwierdził w pełni tę opinię” – pisze w wydaniu internetowym dziennika kół gopodarczych z Brukseli Ruth Berschens.

Mateusz Morawiecki chce, by europejscy partnerzy drogo zapłacili za ochronę klimatu w jego kraju – podkreśla niemiecka dziennikarka. Jak zaznacza, Morawiecki wysunął konkretne postulaty. Szefowie rządów mają obiecać, że idące w miliardy subwencje dla regionów o strukturze wymagającej wsparcia do 2017 roku nie zostaną okrojone. Ta obietnica ma się znaleźć w oświadczeniu końcowym szczytu UE.

Berschens zwraca uwagę, że w polskiej propozycji mowa jest o zachowaniu w latach 2021-2027 funduszy strukturalnych na dotychczasowym poziomie. Ma to pomóc krajom biedniejszym Unii w osiągnięciu neutralności klimatycznej.

Szczyt UE w Brukseli

Polsce nie przysługują już wysokie fundusze

Polska jest największym beneficjantem funduszy strukturalnych – przypomina „Handelsblatt”. Gospodarka kraju i przeciętna płaca wzrosły w minionych latach tak bardzo, że stan ten nie może trwać dłużej. Polska nie spełnia warunków uprawniających do wysokich subwencji.

„Morawiecki posługuje się ochroną klimatu jak dźwignią mającą przeciwdziałać koniecznemu obniżeniu funduszy strukturalnych” – pisze Berschens. Autorka przyznaje, że polski premier ma silny argument: polska energetyka opiera się przede wszystkim na węglu. Przejście do bardziej przyjaznych wobec klimatu źródeł energii będzie kosztowne.

Merkel ma problem

Polskie żądania stawiają kanclerz Angelę Merkel przed bardzo trudnym problemem. Merkel chce zobowiązać UE do neutralności klimatycznej do 2050 roku, a równocześnie wie, że wysoką cenę za realizację polskich postulatów będą musiały zapłacić właśnie Niemcy. Budżet UE musiałby w najbliższych latach być znacznie wyższy niż chce tego niemiecki rząd. Tym samym wzrósłby niemiecki wkład do unijnej kasy.