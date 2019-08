Hamburg. Rekordowy przemyt kokainy. Wartość rynkowa: miliard euro

Służba celna w porcie w Hamburgu przed dwoma tygodniami przechwyciła 4,5 t czystej kokainy, zadeklarowanej jako ładunek ziaren soi. Jest to bardzo dotkliwy cios dla międzynarodowego handlu narkotykami. Ta czysta kokaina po zmieszaniu z innymi substancjami miałaby wartość rynkową około miliarda euro. Jest to jak do tej pory największy odkryty w RFN jednorazowy przerzut narkotyków.

Służba celna dokonała tego odkrycia podczas rutynowej kontroli. Kokaina była ukryta w kontenerze, który statkiem z Montevideo w Urugwaju przez Hamburg miał trafić do Antwerpii. Międzynarodowe kartele narkotykowe przemycają towar często tym szlakiem.

Po otwarciu kontenera celnicy zobaczyli mnóstwo czarnych sportowych toreb - ogółem 211 sztuk, a w nich ponad 4200 pakiecików ze sprasowaną kokainą.

Soja, banany, kawa

Niemiecki wiceminister finansów Rolf Boesinger, któremu podlega służba celna, chwalił funkcjonariuszy, którzy dzięki „złożonej analizie ryzyka” byli w stanie z ogromnej masy kontenerów, jakie codziennie wyładowywane są w hamburskim porcie, otworzyć ten właściwy, aby wyłowić stamtąd przemycany towar. W hamburskim porcie dokonuje się rocznie przeładunku 9 mln kontenerów. Celnicy znajdowali już narkotyki w kontenerach z bananamiczy z kawą.

Ze względów bezpieczeństwa służba celna zniszczyła cały ładunek jeszcze przed podaniem prasie informacji o przemycie. Już od kilku lat służby bezpieczeństwa w Niemczech obserwują trend do przerzutu jednorazowo bardzo dużych ładunków narkotyków, i to najczęściej przez hamburski port.

W roku 2017 celnicy w Hamburgu odkryli przemyt trzech ładunków kokainy o ogólnej wadze 3,8 t. Największy z nich ważył 1,6 t. Ogólnie w roku 2017 w Niemczech odkryto przemyt 7 t narkotyków.

Kokaina trafiła do spalarni śmieci

Wyrywkowe kontrole

Jak informuje policja, dostawy narkotyków tej jakości i w tej ilości organizowane są przez międzynarodowe kartele przerzucające narkotyki z krajów producenckich w Ameryce Południowej do Ameryki Północnej i Europy. Niemcy nie zawsze są przy tym krajem docelowym dostaw, lecz kontenery są tu kontrolowane także w czasie tranzytu. Przemytnicy nie starają się nawet ukrywać towaru w szczególny sposób – zazwyczaj jest on pakowany w sportowe torby i ładowany w kontenery lub schowki na pokładzie statków. Wspólnicy przemytników mogą tak spakowany towar bez problemu wyjmować i przeładowywać w miejscu docelowym. Sprawcy liczą na to, że ładunki zostaną niezauważone w gigantycznej masie przeładowywanych w portach kontenerów.

Przemyt i sprzedaż kokainy jest szybko rosnącym rynkiem globalnie zorganizowanej przestępczości. Biuro ONZ ds. zwalczania handlu narkotykami i przestępstw UNODC szacowało w 2017 r. światową produkcji kokainy na 2000 t. Liczbę konsumentów kokainy szacuje się na ponad 18 mln. 70 proc. kokainy pochodzi z Kolumbii.



