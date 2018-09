Hamburg: kościół przebudowany na meczet

Po raz pierwszy dawna świątynia należąca do Kościoła Ewangelickiego w Niemczech została przekształcona w islamski meczet. Kiedy w roku 2013 podano do wiadomości, że ewangelicki kościół w Hamburgu-Horn zostanie przebudowany na meczet wywołało to w Niemczech wielkie poruszenie. Kościół zbudowany w 1961 r. przez 41 lat służył parafii ewangelickiej. W roku 2002 został zdesakralizowany i sprzedany przedsiębiorcy, który w roku 2012 odsprzedał go muzułmańskiej gminie Al-Nour.

Ciasnota w Sankt Georg

Adaptacja świątyni na meczet trwała ponad sześć lat. Pierwotnie planowano otworzyć go w październiku 2013, lecz termin oddania meczetu do użytku kilkakrotnie przesuwano. Przebudowa kosztować miała 1,5 mln euro, skończyło się na prawie 5 mln. Suma ta pochodzi z datków oraz subwencji władz Kuwejtu w wysokości 1,1 mln euro. Kuwejt regularnie wspiera finansowo budowę muzułmańskich świątyń za granicą.

Do gminy Al-Nour należą wyznawcy umiarkowanego nurtu islamu. Do tej pory miejscem ich modlitw i spotkań był przebudowany podziemny garaż w dworcowej dzielnicy Hamburga Sankt Georg. Gmina ta założona została w 1993 r. przez siedmiu Libańczyków. Dziś na piątkowe nabożeństwa przychodzi tam regularnie 2,5 tys. muzułmanów różnych narodowości. Ze względu na ciasnotę w każdy piątek celebrowane są dwa nabożeństwa.

Przez wiele lat rada gminy szukała nowego budynku i zainteresowała się dawnym kościołem w dzielnicy Horn. Obecnie można zorientować się, że w budynku kościoła zagościła inna wspólnota wyznaniowa, ponieważ na wieży zamiast krzyża znajduje się złoty napis „Allah”.

Wnętrze wyłożone zostało wzorzystym dywanem. Kazalnica i arabskie napisy na ścianach są charakterystyczne dla wystroju meczetów. Na nowopowstałej emporze będą modlić się kobiety.

Nabożeństwa dopiero pod koniec roku

W najbliższą środę na uroczyste oficjalne otwarcie meczetu przybędą politycy i przedstawiciele innych wspólnot wyznaniowych, m.in. ambasador Kuwejtu Najeeb Al-Bader, senator Hamburga ds. wewnętrznych Andy Grote (SPD) i przewodniczący Centralnej Rady Muzułmanów w Niemczech Aiman Mazyek.

Wierni będą mogli zacząć użytkować meczet przypuszczalnie dopiero pod koniec roku ze względu na usterki wodociągowe. Prowizoryczna świątynia w Sankt Georg będzie także w dalszym ciągu w użytku.

