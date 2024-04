Hajlowanie. Wzrost ekstremistycznych incydentów w szkołach

Według doniesień mediów w szkołach kilku landów odnotowano wzrost ekstremistycznych przestępstw. Dziennik „Welt am Sonntag” zwrócił się z zapytaniem o to do resortów edukacji wszystkich 16 landów. Sześć z nich, które zbierają tego typu dane, potwierdziło wzrost.

Większość incydentów została zgłoszona w Brandenburgii, gdzie liczba ta w porównaniu z poprzednim rokiem szkolnym potroiła się do 180 przypadków. Druga na liście jest Saksonia, gdzie w ubiegłym roku kalendarzowym odnotowano 150, a rok wcześniej 90 przypadków.

Również w Hesji liczba incydentów ekstremistycznych w szkołach w 2023 roku w porównaniu z rokiem poprzednim potroiła się, osiągając ogólną liczbę 35 przypadków. W pierwszym kwartale 2024 roku odnotowano już 39 takich incydentów. Ministerstwo Hesji uzasadnia to zwiększoną liczbą przypadków zabronionego hajlowania – często stosowanego jako prowokacji w mediach społecznościowych.

Incydenty antysemickie i islamistyczne

Ponadto, po ataku terrorystycznym Hamasu na Izrael 7 października 2023 roku, doszło do wzrostu incydentów antysemickich lub islamistycznych.

W bieżącym roku szkolnym przypadki zachowań ekstremistycznych zaczęły się pojawiać także w innych landach. Na przykład Saksonia-Anhalt zanotowała do stycznia już 22 „przypadki nienawiści do konstytucji”, dla porównania w poprzednim roku szkolnym było ich 15. Podobnie jest w Meklemburgii-Pomorzu Przednim, gdzie w porównaniu do poprzedniego roku szkolnego nastąpiło prawie podwojenie liczby przypadków.

Jak pisze „Welt am Sonntag”, w siedmiu landach związkowych (Bawaria, Berlin, Nadrenia Północna-Westfalia, Dolna Saksonia, Nadrenia-Palatynat, Saara i Szlezwik-Holsztyn) incydenty ekstremistyczne albo nie są zgłaszane, albo nie są statystycznie analizowane przez ministerstwa edukacji. Hamburg, Bremen i Turyngia nie odpowiedziały na zapytanie.

