Habeck: Niemcy muszą chronić się przed atakami

– Tęsknimy za pokojem, to prawda. Ale uczciwa, gorzka odpowiedź brzmi: prawdopodobnie nie będzie szybkiego, dobrego końca, nawet jeśli życzylibyśmy sobie inaczej – powiedział Robert Habeck w nagraniu opublikowanym na platformie X (dawniej Twitter) w piątek (29.03.2024) z myślą o Świętach Wielkanocnych.

Nawiązując do rosyjskiej agresji podkreślił: „Musimy dostosować się do sytuacji zagrożenia. Wszystko inne byłoby naiwne”. Dlatego też Niemcy powinny więcej inwestować we własne bezpieczeństwo.

– My, Niemcy, Unia Europejska, musimy chronić się na każdym kroku, w tym także przed atakami wojskowymi. Wojna prezydenta Rosji Władimira Putina przeciwko Ukrainie jest najkrwawszą, jakiej Europa doświadczyła od 1945 roku.

– Każdy dzień jest dniem śmierci i nie widać jej końca. Wręcz przeciwnie, Rosja Putina całkowicie przestawia się na gospodarkę wojenną i gwałtownie zwiększa produkcję broni – mówił Robert Habeck, który jest również ministrem gospodarki.

W ostatnich tygodniach w Niemczech toczyły się spory dotyczące charakteru i zakresu wsparcia dla Ukrainy, „niektóre z nich były gorzkie, a niektóre bolesne”. W swoim przesłaniu wideo na Wielkanoc Robert Habeck próbował uporządkować argumenty i ocenić je ze swojego punktu widzenia.

– Sam wcześnie opowiedziałem się za dostarczaniem broni Ukrainie i nadal jestem za tym, abyśmy nadal wspierali ją coraz większą ilością sprzętu wojskowego – zaznaczył, dodając, że jednak ma szacunek dla stanowiska, które prezentuje inną postawę niż jego własna wobec dostaw broni dla Ukrainy z powodów moralnych lub przekonań religijnych. – Rozumiem też aż za dobrze, że ludzie boją się eskalacji wojny. Ja też się tym martwię.

Pytanie brzmi, jaka postawa i jakie działania są konieczne, aby przeciwdziałać temu zagrożeniu. Rząd Niemiec będzie musiał zajmować się tym na bieżąco. Robert Habeck wypowiedział się przeciwko „zamrożeniu wojny w Ukrainie”.

– Jeśli dobrze rozumiem, mówi się o zamrożeniu wojny ze względu na dużą liczbę ofiar, ale takie stanowisko ignoruje fakt, że tylko Ukraińcy mogą zdecydować, jaką cenę są gotowi zapłacić i na jakich warunkach chcą osiągnąć zawieszenie broni lub zakończyć tę wojnę – powiedział.

Przewodniczący klubu poselskiego SPD Rolf Muetzenich zainicjował w Niemczech dyskusję o „zamrożeniu” tego konfliktu, co w praktyce oznacza zawieszenie broni dla umożliwienia wynegocjowania jego rozwiązania. Został za to w większości skrytykowany. Habeck powiedział, że Putin chce „zniszczyć zjednoczenie i jedność Europy”.

– Jeśli Putin odniesie sukces w wojnie w Ukrainie, będzie ją kontynuował. Dlatego też dla bezpieczeństwa w Niemczech i pokoju w Europie ważne jest, aby Ukraina skutecznie się broniła i aby Niemcy jej w tym pomagały – podkreślił.

(DPA/jak)

Chcesz komentować nasze artykuły? Dołącz do nas na Facebooku! >>