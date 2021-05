Groźby pod adresem niemieckich polityków. Zatrzymano podejrzanego

Podczas poniedziałkowej (3.05.) rewizji w mieszkaniu w Berlinie aresztowano podejrzanego autora prawicowo-ekstremistycznych listów z pogróżkami podpisywanych „NSU 2.0". Poinformowały o tym w nocy z poniedziałku na wtorek prokuratura we Frankfurcie nad Menem i Urząd Policji Kryminalnej Hesji.

Pogróżki w całym kraju

53-letni bezrobotny mężczyzna narodowości niemieckiej jest podejrzany o to, że „od sierpnia 2018 roku rozesłał na terenie całego kraju serię listów z pogróżkami o treści podżegającej, znieważającej i grożącej” sygnowanych „NSU 2.0". Odbiorcami były przede wszystkim osoby publiczne, zwłaszcza ze świata mediów i polityki, w tym posłowie do Bundestagu i parlamentu krajowego Hesji. Sprawa była drażliwa również dlatego, że sprawca lub sprawcy najwyraźniej mieli dostęp do poufnych informacji policji. Zatrzymany nigdy nie był pracownikiem policji.

Podejrzany był już w przeszłości karany za liczne przestępstwa, także o podłożu skrajnie prawicowym, informują śledczy. Nośniki danych przejęte podczas rewizji są obecnie analizowane, prowadzone jest również dochodzenie w sprawie podejrzenia m.in. o podburzanie obywateli, używanie symboli organizacji niekonstytucyjnych, groźby i zniewagi.

W połowie marca minister spraw wewnętrznych Hesji Peter Beuth (CDU) poinformował, że wysłano w sumie 133 listy z pogróżkami. Śledczy przypisali 115 z tych listów do kompleksu przestępstw „NSU 2.0". Przypuszczalnie 18 listów zostało napisanych i wysłanych przez naśladowców. 115 listów zostało skierowanych do 32 osób i 60 instytucji w dziewięciu krajach związkowych i w Austrii. Większość listów została wysłana pocztą elektroniczną, ale były też faksy, SMS-y i internetowe formularze kontaktowe.

Miejsca zbrodni NSU Enver Şimşek, 09.09.2000, Norymberga Enver Şimşek, 38 lat, był pierwszą ofiarą neonazistowskiej komórki Narodowosocjalistyczne Podziemie (NSU). Wielokrotnie postrzelony Enver Şimşek został znaleziony na drodze wyjazdowej z Norymbergii. Dwa dni później zmarł. Autorka zdjęć Regina Schmeken zaczęła odwiedzać i fotografować miejsca zbrodni NSU wiosną 2013. Do 2016 r. była w nich kilkakrotnie.

Miejsca zbrodni NSU Süleyman Taşköprü, 27.06.2001, Hamburg 31-letni Süleyman Taşköprü, handlarz warzywami i owocami, leżał w tym miejscu w kałuży krwi, kiedy znalazł go jego ojciec. Tuż po tym mężczyzna zmarł. Regina Schmeken powtarza, że często czuje się, jakby ją i jej aparat przyciągała ziemia. Także 14 lat po morderstwie widoczna na zdjęciu posadzka w miejscu zbrodni jest ciągle ta sama.

Miejsca zbrodni NSU Mehmet Turgut, 25.02.2004, Rostock Tutaj zmarł 25-letni Mehmet Turgut. Pomagał w imbisie z kebabem, kiedy morderca NSU zabił go strzałami w głowę. W swoim projekcie Regina Schmeken chce uczcić pamięć zamordowanych i skonfrontować widzów z miejscami morderstw, z których dawno już zniknęły wszelkie ślady zbrodniczej działalności neonazistów.

Miejsca zbrodni NSU Bomba z gwoździami, 09.06.2004, Kolonia Na Keupstraße w Kolonii eksplozja bomby wypełnionej gwoździami zraniła 22 osoby, część ciężko. Ulica w kolońskiej dzielnicy Mülheim jest znana ze swoich tureckich i kurdyjskich sklepów. Policja długo wychodziła z – błędnego – założenia, że nie był to zamach, tylko rodzinne względnie gangsterskie porachunki.

Miejsca zbrodni NSU Theodoros Boulgarides, 15.06.2005, Monachium Siódmą ofiarą serii zamachów NSU był Grek Theodoros Boulgarides. Został zamordowany trzema strzałami w głowę. Regina Schmeken nie ucieka w swoich zdjęciach od scen codziennego życia. Wręcz przeciwnie – pokazując je chce uświadomić, że morderstwa takie jak dokonane przez NSU mogą się zdarzyć wszędzie i w każdej chwili.

Miejsca zbrodni NSU Halit Yozgat, 06.04.2006, Kassel W tym domu urodzony w Kassel, 21-letni Halit Yozgat prowadził kawiarenkę internetową. NSU zamordowało go dwoma strzałami. Tak jak wszystkie ofiary neonazistowskich terrorystów, Halit Yozgat został znaleziony na podłodze. Zmarł w ramionach ojca.

Miejsca zbrodni NSU Michèle Kiesewetter, 25.04.2007, Heilbronn Policjantka Michèle Kiesewetter, 22 lata, została zamordowana strzałem w głowę w dzielnicy Theresienwiese w Heilbronn. Była dziesiątą i ostatnią ofiarą NSU. Wystawa "Krwawa ziemia" jest pamięcią o ofiarach, apelem o to, by ich nie zapomnieć i wezwaniem do zastanowienia – nad tym co się stało i nad przyszłością. Autor: Katharina Abel



Ofiary NSU

W lipcu 2020 roku szef policji landu Hesja Udo Muench podał się do dymisji w związku z aferą dotyczącą e-maili z pogróżkami. Adresy ofiar pochodziły z policyjnych komputerów. Wśród nich była frankfurcka prawniczka Seda Basay-Yildiz. Na początku marca powiedziała, że otrzymała ponad tuzin e-maili z pogróżkami od „NSU 2.0". Również w jej przypadku dostęp do jej danych osobowych uzyskano z komputera w komisariacie policji we Frankfurcie. Ofiarami pogróżek byli także artysta kabaretowy Idil Baydar i obecna liderka Partii Lewicy Janine Wissler.

NSU (Narodowosocjalistyczne Podziemie) to nazwa, jaką przybrali terroryści Uwe Mundlos i Uwe Boehnhardt, którzy w latach 2000-2007 zamordowali dziesięć osób: osiem osób pochodzenia tureckiego, jednego przedsiębiorcę o greckich korzeniach oraz policjantkę. Ich wspólniczka Beate Zschaepe została skazana w 2018 roku.

(dpa,epd/sier)