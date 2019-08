Grecka wyspa przegina z cenami. 68 euro za kieliszek prosecco

98,50 euro za porcję ośmiorniczek? Na malowniczej greckiej wyspie Mykonos to jak najbardziej przyjęta cena. Nic dziwnego, że plaże nazywają się tam Paradise (raj) albo nawet Super Paradise, pytanie tylko dla kogo to raj.

Ceny potrafią tam być bowiem niebotyczne, do czego przyczyniają się zagraniczni celebryci, influencerzy i gwiazdy sportu, które chętnie spędzają na Mykonos wakacje i nie mają problemu z tym, żeby zapłacić za kieliszek prosecco 68 euro. Tyle, że to ceny zaporowe dla normalnych turystów, którzy dają potem upust swojej złości w mediach społecznościowych.

Niestrawny rachunek

„Omijajcie tę restaurację z daleka, bo to pułapka” – napisał amerykański turysta pod imieniem Ciscorock w maju tego roku na portalu podróżniczym Tipadvisor i na Instagramie. Opisywał, że wybrał się do baru ostrygowego na południowym zachodzie wyspy. Wieczór, jaki spędził tam z przyjaciółmi, jak wynika z zamówienia, nie był żadnym szaleństwem: sześć piw, trzy sałatki, dwie butelki wody, jeden sok pomidorowy i sześć porcji ośmiorniczek. Szalony był za to rachunek opiewający na 836,20 euro.

„Pod żadnym pozorem tam nie idźcie! To nie żart!” - napisał Ciscorock.

Ponad tysiąc użytkowników Tipadvisora podziękowało mu za te przestrogę, dalszych 290 też określało lokal jako „okropny”, ale 552 użytkowniku wyróżniło go najlepszą oceną „doskonały”.

Grecja słynie doskonałej, choć prostej kuchni

Relacje o wygórowanych cenach

Te doniesienia sprawiły, że niemiecki nadawca telewizyjny Kabel eins postanowił zbadać całą sprawę i wysłał na wyspę ekipę telewizyjną, aby przyjrzała się, czy faktycznie ktoś nabija tam ludzi w butelkę.

Chcesz skomentować nasze artykuły? Dołącz do nas na facebooku! >>

Reporterowi Peterowi Gieselowi nie było łatwo dotrzeć do prawdy. Kiedy z ekipą stanął przed opisywaną restauracją, właściciel nie chciał z nimi rozmawiać i wyrzucił ekipę za drzwi. Potem interweniowała policja – jak relacjonował Giesel - i nawet na jakiś czas zatrzymała całą ekipę, rekwirując kamerę i materiał filmowy. – Sytuacja była nieprzyjemna – przyznaje dziennikarz.

Natomiast greckim mediom właściciel restauracji opowiedział swoją wersję historii z amerykańskim turystą. – Było ich dziewięcioro i zamówili 4 kilo ośmiorniczek. Towar był świeżutki i kosztował 100 euro za kilogram. Nasza restauracja jest najlepsza w całej okolicy i oferuje rzeczy najwyższej jakości – tłumaczył Grek.

Wakacje na wyspie mają swój niezaprzeczalny urok

Wszystko jest w porządku

Ponieważ historia wygórowanego rachunku nabrała rozgłosu, lokal sprawdzili także kontrolerzy podatkowi, lecz nie stwierdzili żadnych uchybień. „Ceny faktycznie są wysokie, ale wszystkie stoją czarno na białym w karcie”.

Perypetie amerykańskich turystów na Mykonos nie były jednak odosobnionym przypadkiem. Także inni turyści dziwią się zawrotnym cenom na wyspie: t-shirt za 250 euro, fajka wodna i dwa napoje za 300 euro Za wejście na koncert greckiego piosenkarza Antonisa Remosa w plażowym barze goście płacili w ubiegłym tygodniu 1500 euro od osoby i to bez konsumpcji.

Takie ceny nie są żadnym łamaniem przepisów, jeżeli są jasno podane. Tylko ten, kto czyta karty dań i koktajli przed złożeniem zamówienia, może uniknąć przykrych niespodzianek.

Obejrzyj wideo 02:40 Udostępnij Kreta. Królowa wysp egejskich Wyślij Facebook google+ Whatsapp Tumblr Google Buzz Newsvine linkedin Permalink https://p.dw.com/p/36ltX Kreta. Królowa wysp egejskich

dpa/ma