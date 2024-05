Gospodarka Niemiec: rośnie eksport, ale za mało zamówień

Jak podał we wtorek 7 maja Niemiecki Urząd Statystyczny, eksport wzrósł w marcu o 0,9 procent w porównaniu z lutym, osiągając wartość 134,1 miliarda euro. Ekonomici spodziewali się wzrostu o 0,4 proc.

Według Alexandera Krügera, głównego ekonomisty z Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank, sektor eksportu utrzymuje zadowalający poziom. Z kolei trzeci miesiąc z rzędu import wzrósł o 0,3 procent do 111,9 miliarda euro.

Natomiast zamówienia w niemieckim przemyśle w marcu spadły o 0,4 procent w porównaniu do poprzedniego miesiąca. W całym pierwszym kwartale był one o 4,3 procent niższe niż w trzech poprzednich miesiącach. - Zależna od przemysłu niemiecka gospodarka potrzebuje przede wszystkim więcej zleceń, aby osiągnąć trwały wzrost – powiedział główny ekonomista VP Banku, Thomas Gitzel. – Dopóki tego nie będzie, pozostaje jazda na ostrzu noża pomiędzy lekkim wzrostem a spadkiem produktu krajowego brutto” – dodał ekspert. Zamówienia krajowe spadły o 3,6 procent w marcu w porównaniu do poprzedniego miesiąca. Wzrosły natomiast o 2,0 procent zamówienia z zagranicy. Silny wzrost o 10,6 procent pochodzący z strefy euro wpłynął pozytywnie na wynik, podczas gdy zamówienia z pozostałych części świata spadły o 2,9 procent.

Ożywienie w drugiej połowie roku?

„W związku z oczekiwanym ożywieniem krajowego i zagranicznego popytu gospodarczego, napływające zamówienia powinny również ponownie wykazywać tendencję wzrostową w ciągu roku” – przewiduje Niemieckie Ministerstwo Gospodarki. Odniosło się to do poprawy wskaźników nastrojów, takich jak klimat biznesowy Ifo.

Z kolei główny ekonomista Commerzbanku Jörg Krämer uważa, że ożywienie gospodarcze pojawi się dopiero od drugiej połowy roku, lecz ze względu na długoletnie pogorszenie jakości lokalizacji, będzie ono prawdopodobnie umiarkowane. Produkt Krajowy Brutto największej gospodarki Europy wzrosł w pierwszym kwartale o 0,2 procent, w czym udział miały także rosnące eksporty. Dzięki temu uniknięto recesji. Pod koniec 2023 roku gospodarka skurczyła się o 0,5 procent. Wartość eksportu z państwami członkowskimi UE wzrosła w marcu o 0,5 procent do 73,3 mld euro. Stany Zjednoczone pozostały najważniejszym nabywcą towarów „Made in Germany”. Eksport do największej gospodarki świata wzrósł o 3,6 procent do 14,3 miliarda euro. Eksport do Chin wzrósł nawet o 3,7 procent do 8,3 miliarda euro, natomiast eksport do Wielkiej Brytanii spadł o 3,8 procent do 6,4 miliarda euro.

Nastroje w niemieckim przemyśle eksportowym pogorszyły się w kwietniu po dwóch kolejnych wzrostach. Barometr oczekiwań eksportowych spadł do minus 2,0 punktów z minus 1,2 punkta w marcu, jak ustalił monachijski instytut Ifo podczas swojego miesięcznego badania przedsiębiorstw. – Sektorowi eksportowemu obecnie brakuje impetu – powiedział dyrektor badań Ifo Klaus Wohlrabe. Jak wskazał: - Wiele dobrych prognoz wzrostu w gospodarce światowej nie przekłada się jeszcze na dodatkowe zamówienia.

Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) właśnie podniosła swoją prognozę wzrostu światowej gospodarki w bieżącym roku z 2,9 do 3,1 procent.

