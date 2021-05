Gorzka prawda o historii wywiadu RFN. "Starzy naziści i weterani Wehrmachtu"

Szpiedzy wszechczasów

Szpieg w Urzędzie Kanclerskim

To historia, która mogłaby stać się kanwą trillera politycznego, a która zatrzęsła w posadach całą Republiką Federalną. Günter Guillaume (w środku), sekretarz Willy'ego Brandta, przez lata dostarczał Stasi tajne dokumenty. Fakt, że enerdowski szpieg był w stanie przeniknąć w struktury najściślejszej władzy RFN, zszokowało społeczeństwo i skłoniło Willy'ego Brandta do podania się do dymisji.