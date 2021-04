Gorsze prognozy gospodarcze dla Niemiec

Gospodarka UE: Ciężka zima, ale poprawa jest bliska

„Recesja nie była tak głęboka, jak się spodziewaliśmy. Gospodarka UE powinna w 2022 r. wrócić do poziomu sprzed kryzysu”– powiedział komisarz Paolo Gentiloni. Polska wciąż nie przedłożyła planów co do Funduszu Odbudowy.