Śmierć Laryssy Gorbaczowej

Gorbaczow przeniósł nawet na jakiś czas centrum swojego życia do Niemiec. Do 2017 roku rodzina posiadała willę nad jeziorem Tegernsee pod Monachium. Na zdjęciu Gorbaczow w samochodzie rosyjskiej ambasady. To był tragiczny moment w jego życiu, 20 września 1999 roku w klinice w Muenster zmarła na białaczkę żona Laryssa.