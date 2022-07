Goering-Eckardt: krytyka z Polski „pobudką” dla Niemiec

„Głos z Polski był być może niedyplomatyczny, ale należy go uznać za pobudkę. Niemcy muszą zacząć działać. Niemiecki rząd widzi potrzebę korekty. System wymiany sprzętu wojskowego (Ringtausch) nie działa tak jak było to zaplanowane” – powiedziała Katrin Goering-Eckardt w niedzielę (24.07.2022) w rozmowie z redakcją Redaktionsnetzwerk Deutschlands RND. Wiceprzewodnicząca Bundestagu reprezentująca partię Zieloni udzieliła wywiadu po wizycie w Odessie.

Możliwe bezpośrednie dostawy broni do Ukrainy

Goering-Eckardt przyznała rację szefowej MSZ Annalenie Baerbock, że Berlin musi zastanowić się nad innymi formami pomocy dla Ukrainy, jeżeli obecne sposoby okażą się błędne.

„Trzeba przyjrzeć się rozwiązaniom alternatywnym. Niemiecki rząd musi przeanalizować to w najbliższych dniach” – zaznaczyła posłanka Zielonych.

Wiceszefowa parlamentu opowiedziała się za bezpośrednim przekazaniem przez Niemcy czołgów Ukrainie, „jeśli tak będzie szybciej i jeśli my i inni partnerzy jesteśmy w stanie to zrobić”.

„Ukraina potrzebuje lepszej obrony przeciwlotniczej. Musi otrzymywać szybciej broń w wystarczającej ilości” – podkreśliła. Zadaniem Niemiec w obecnej sytuacji jest zapewnienie Ukrainie broni, która „faktycznie musi dotrzeć (do Ukrainy)”.

Krytyka ze strony Polski

Sekretarz stanu w polskim MSZ Szymon Szynkowski vel Sęk wcześniej skrytykował działania strony niemieckiej.

„Niemieckie obietnice dotyczące wymiany sprzętu wojskowego okazały się celowym wprowadzeniem w błąd” – powiedział polski dyplomata w rozmowie z tygodnikiem „Der Spiegel”. Niemiecka oferta jest jego zdaniem nie do zaakceptowania, co zmusiło Polskę do szukania pomocy u innych partnerów z NATO.

Polska przekazała Ukrainie po wybuchu wojny ponad 200 czołgów T-72 produkcji sowieckiej. Strona niemiecka miała w ramach rekompensaty dostarczyć polskiej armii nowoczesne czołgi Leopard, jednak rozmowy w sprawie wymiany utknęły w martwym punkcie.

