Globalne ocieplenie. „Cel 1,5 stopnia nadal wykonalny”

Przed rozpoczęciem obrad Petersberskiego Dialogu Klimatycznego w Berlinie Jennifer Morgan, specjalna pełnomocniczka do spraw ochrony klimatu w niemieckim ministerstwie spraw zagranicznych, oceniła, że wciąż są szanse na to, by ocieplenie Ziemi nie przekroczyło 1,5 stopnia Celsjusza.

– Dobra wiadomość jest taka: może się to nam jeszcze udać i mamy wszelkie niezbędne do tego środki i technologie – powiedziała Morgan dziennikom „Rheinische Post” i „General-Anzeiger”.

Podkreśliła, że najwięcej do zrobienia mają najwyżej rozwinięte państwa – członkowie grupy G20 – które są odpowiedzialne za ponad 80 procent światowych emisji gazów cieplarnianych. Wskazała, że w skali globalnej Chiny spalają ponad połowę węgla i wciąż z rozmachem budują nowe elektrownie węglowe.

Zmiany klimatyczne widać było w tym roku na wielu stokach narciarskich w Europie Zdjęcie: Durand Thibaut/ABACA/imago images

Czas nagli

Jennifer Morgan postuluje jednak podjęcie szybkich działań na rzecz ochrony klimatu. Przypomina, że według naukowców mamy jeszcze mniej czasu, niż sądziliśmy. – Wszyscy muszą zrobić więcej, jeśli chcemy ograniczyć globalne ocieplenie do 1,5 stopnia – podkreśliła pełnomocniczka. Za kluczową sprawę uznała finansowanie. Zapowiedziała dyskusje o przekształceniu Banku Światowego w taki sposób, aby mógł on wspierać przyjazną dla klimatu transformację także w skali międzynarodowej.

Egzystencjalne zagrożenie

Osiągnięcie globalnego celu ochrony klimatu zależy zdaniem Morgan przede wszystkim od tego, czy uda nam się zużywać znacznie mniej węgla, ropy i gazu. Świat ma bowiem do czynienia z „egzystencjalnym zagrożeniem” i wszystkie państwa powinny traktować ten temat w taki właśnie sposób.

Dialog w Berlinie przed konferencją w Baku

Wysocy rangą przedstawiciele około 40 państw wezmą 25 i 26 kwietnia w Berlinie udział w 15. Petersberskim Dialogu Klimatycznym. Spotkanie ma charakter przygotowawczy przed listopadowym szczytem klimatycznym ONZ (COP 29) w stolicy Azerbejdżanu Baku. Obrady mają doprowadzić do ożywienia międzynarodowej dyplomacji klimatycznej.

W porozumieniu paryskim z 2015 roku społeczność międzynarodowa uzgodniła, że będzie dążyć do ograniczenia globalnego ocieplenia do poziomu poniżej dwóch stopni, a optymalnie do 1,5 stopnia w porównaniu z epoką przedindustrialną. Na razie jednak ocieplenie Ziemi się nasila, co sprawia, że groźba przekroczenia granicy 1,5º wydaje się coraz bardziej realna.

(AFP/pesz)