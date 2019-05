Gliwice bez Opla Astry

Właściciel Opla – francuski koncern PSA – zrezygnuje z produkcji Astry w Gliwicach. Polskie zakłady mają od 2021 roku produkować samochody użytkowe – poinformował paryski PSA, produkujący także samochody marki Peugeot i Citroën.

Szansa dla Niemiec?

Dla niemieckich mediów decyzja ta może oznaczać szansę dla niemieckich miejsc pracy. Dziennik „Allgemeine Zeitung" z Moguncji donosił niedawno, że produkcją Astry ma się zająć za dwa lata centrala Opla w Ruesselsheim. PSA nie potwierdził do tej pory tej informacji. Obecnie popularne Astry powstają w Polsce i Anglii.

Setki nowych miejsc pracy

Produkcja samochodów użytkowych może oznaczać dla Gliwic ok. 300 nowych miejsc pracy – donosi PSA. W przyszłości z linii produkcyjnej ma tam zjeżdżać ok. 100 tys. furgonetek, takich jak Peugeot Boxer czy Citroën Jumper i odciążyć zakłady we Włoszech, które nie nadążają z produkcją.

Udział PSA w europejskim rynku pojazdów użytkowych wynosi około 25 procent, co – jak podaje paryski koncern – czyni z niego lidera na tym rynku.

(afp/dom)