Gest solidarności. Kliniki w Badenii-Wirtembergii przyjmą pacjentów z Alzacji

Kliniki uniwersyteckie we Fryburgu, Heidelbergu, Mannheim i Ulm chcą przyjąć z Alzacji pacjentów zarażonych koronawirusem, których stan wymaga pilnie aparatury do sztucznego oddychania. Szpitale w tym przygranicznym regionie Francji w walce z koronawirusem osiągnęły granice swoich możliwości. Premier Badenii - Wirtembergii Winfried Kretschmann (Zieloni) obiecał pomoc, co potwierdził w rozmowie z agencją AFP rzecznik kancelarii premiera. „To oczywiste, że w miarę naszych możliwości spróbujemy warunkowo udzielić naszym francuskim sąsiadom tymczasowej nadzwyczajnej pomocy”- zaznaczył.

Jak poinformował dziennik „Schwäbischen Zeitung”, Badenia -Wirtembergia posiada aktualnie 2,3 tys. łóżek z aparaturą do sztucznego oddychania. Z tego 80 procent jest wykorzystane, ale tylko 20 proc. stanowią pacjenci z koronawirusem.

Tymczasem klinika uniwersytecka z Fryburga zapowiedziała już, że przejmie dwóch francuskich pacjentów z COVID-19.

Szpitale w Alzacji na granicy możliwości

Sytuacja w południowej Alzacji jest wyjątkowo trudna. Według doniesień miejscowych władz oddziały intensywnej terapii w szpitalach są kompletnie zapełnione. Brakuje łóżek z aparaturą do sztucznego oddychania, personelu i innych materiałów medycznych. Tymczasem liczba osób zarażonych COVID-19 stale rośnie.

(DPA,AFP/jar)