Gerhard Schroeder: Nie odżegnuję się od Putina

Były kanclerz Niemiec Gerhard Schroeder wypowiada się na temat swojej osoby i swojej polityki w filmie dokumentalnym wyprodukowanym przez RTL na temat gazety „Bild” i jej byłego redaktora naczelnego Kaia Diekmanna.

„Ponieważ byłem i jestem zdania, że to, co robiłem politycznie w odniesieniu do Rosji, było słuszne i nadal uważam, że to było słuszne, to mnie boli, ale tak naprawdę mnie nie rani” – powiedział Schroeder, dodając, że to jego życie i nikt nie będzie mu „dawać recepty”, jak ma żyć.

Wywiad został nagrany 20 kwietnia, jak informuje RTL.

Były szef rządu Niemiec jest daleki od odcinania się od Władimira Putina: „Krytykujcie to, co zrobiłem lub przestańcie. Ale nie oczekujcie ode mnie, że będę się od tego czy tamtego odżegnywał. W tej chwili ludzie zbyt często się od czegoś odżegnują”.

Schroeder, który był kanclerzem Niemiec w latach 1998-2005, uchodzi za bliskiego przyjaciela Putina. Przez dziesięciolecia pracował dla rosyjskich koncernów energetycznych.

dpa/sier