Gerhard Schroeder gościem na zaprzysiężeniu Erdogana

Były kanclerz NiemiecGerhard Schroederz małżonką Soyeon Schroeder-Kim wzięli udział w uroczystości zaprzysiężenia tureckiego prezydenta Recepa Tayyipa Erdogana. „Serdeczne pozdrowienia z Ankary” – napisała Schroeder-Kim w weekend na Instagramie. Jak dodała, po raz pierwszy świętowała swoje urodziny w Turcji - i to z „wyjątkowej okazji”.

Erdogan został zaprzysiężony w sobotę na kolejną pięcioletnią kadencję. Przed 600 parlamentarzystami w Ankarze przysiągł „wykonywać swoje obowiązki bezstronnie”. 69-letni Erdogan wygrał drugą turę wyborów z 52 procentami głosów przeciwko kandydatowi opozycji socjaldemokratycznej Kemalowi Kilicdaroglu w niedzielę tydzień temu.

Bliskie kontakty

Po zaprzysiężeniu na przyjęcie w Pałacu Prezydenckim zostali zaproszeni wysocy przedstawiciele z 78 krajów i organizacji międzynarodowych. W ceremonii uczestniczył również sekretarz generalny NATO, Jens Stoltenberg. Podczas swojej wizyty w Ankarze Stoltenberg starał się przekonać Erdogana do zmiany stanowiska w sprawie przystąpienia Szwecji do NATO. Wśród gości Erdogana znaleźli się – pomimo długotrwałych napięć w stosunkach między tymi krajami – premier Armenii Nikol Paszynian oraz premier Węgier Viktor Orban, który wraz z Erdoganem blokuje przystąpienie Szwecji do NATO. Przy stole zasiedli również prezydent Azerbejdżanu Ilham Alijew, prezydent Wenezueli Nicolas Maduro oraz głowy państw wielu afrykańskich państw.

Były kanclerz Niemiec Gerhard Schroeder utrzymał bliskie kontakty z Erdoganem od czasów swojego kanclerstwa. Wygląda na to, że jego udział w spotkaniu z tureckim prezydentem ma bardziej osobisty niż dyplomatyczny charakter. Ze względu na swoje bliskie stosunki z rosyjskim prezydentem Władimirem Putinem, Schroeder często budzi kontrowersje. Ostatnio, 9 maja, Schroederowie byli gośćmi na przyjęciu w rosyjskiej ambasadzie w Berlinie z okazji rocznicy zwycięstwa ZSRR nad nazistowskimi Niemcami. Wcześniej były to obowiązkowe wydarzenia, ale obecnie z powodu rosyjskiej wojny z Ukrainą są one unikane przez większość niemieckiej polityki.

Drastyczne konsekwencje

Udział w przyjęciu w rosyjskiej ambasadzie miał dla Soyeon Schroeder-Kim konsekwencje zawodowe. Po tym wydarzeniu agencja handlowa NRW.Global Business.zerwała z nią współpracę.

(AFP/jar)

