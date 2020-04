Geolokalizacja pomoże w walce z epidemią w Austrii

O zamiarze wykorzystywania danych lokalizacyjnych w walce z pandemią poinformował dziennikarzy kanclerz Sebastian Kurz. „Wszyscy mamy jeden cel, mianowicie możliwie szybko odzyskać naszą wolność” – cytuje 33-letniego kanclerza agencja APA. „W tym celu potrzebujemy środków towarzyszących”, wyjaśnił Kurz.

Tracking jako podstawa

Analiza danych informujących o lokalizacji urządzenia mobilnego (tracking) jego zdaniem „ważna podstawa”. Ci Austriacy, którzy nie posiadają smartfona, mają dostać breloczek do kluczy wyposażony w odpowiednie urządzenie umożliwiające lokalizację właściciela.

Oprócz trackingu Kurz chce wprowadzić szybkie testy i natychmiastową izolację wszelkich osób, które miały kontakt z zainfekowanym. Kolejne kroki to szczególna ochrona osób starszych i grup podwyższonego ryzyka oraz rozszerzenie obowiązku noszenia masek ochronnych. Zdaniem Kurza „to, co ma sens w supermarkecie, ma też sens we wszelkich innych dziedzinach życia”.

Kanclerz Austrii Sebastian Kurz

Konsorcjum szyje maski

Aby sprostać zapotrzebowaniu na maski, a jednocześnie uniezależnić się od światowego rynku, austriackie firmy stworzyły konsorcjum, które opracowało model maski ochronnej dla personelu medycznego. Minister gospodarki Margarete Schramböck jest pewna, że wkrótce będzie możliwe wytwarzanie 100 tysięcy masek dziennie, a w kolejnym kroku nawet do pół miliona. W tym celu trwają poszukiwania setek krawców i krawcowych.

Mimo że jak ostrzegł szef austriackiego rządu, sytuacja w kraju nie jest jeszcze „z górki”, chce łagodzić „shutdown” począwszy od 16 marca. Na początku restrykcje będą likwidowane w handlu, następnie mają być otwierane szkoły.

Od połowy marca wiele dziedzin aktywności w Austrii jest zamrożonych. Zamknięte pozostają restauracje i sklepy, z wyjątkiem drogerii i sklepów spożywczych. Ograniczono możliwości wychodzenia z domu. Te środki okazują się skuteczne: ostatnio dzienny przyrost infekcji typu SARS-CoV-2 spadł poniżej 4 procent. Z danych Uniwersytetu Johna Hopkinsa w Austrii jest 12.000 zakażonych.

(DPA/sier)