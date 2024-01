Gaz rozweselający. Eksperci zaniepokojeni internetową modą

Łatwo go kupić, a także łatwo zażyć. Mowa o podtlenku azotu, czyli gazie rozweselającym, który cieszy się coraz większą popularnością wśród młodzieży. Może o tym świadczyć popularność filmów w mediach społecznościowych, takich jak YouTube czy TikTok, na których młodzi ludzie inhalują gaz, aby wprawić się w stan rozbawienia czy euforii.

Eksperci w Niemczech i Unii Europejskiej nie kryją zaniepokojenia. - Zwłaszcza rozwój sytuacji w takich krajach jak Holandia i Wielka Brytania jest powodem, by bardzo dokładnie przyglądać się możliwemu wzrostowi konsumpcji gazu w Niemczech – powiedział pełnomocnik rządu Niemiec ds. narkotyków Burkhard Blienert.

Coraz weselej

Nie ma dokładnych danych na temat konsumpcji gazu rozweselającego w Niemczech. Badanie przeprowadzone w 2021 roku przez naukowców z Uniwersytetu Goethego we Frankfurcie nad Menem wykazywało jednak, wzrost przypadków zażywania gazu przez uczniów w tym mieście.

Balony napełniane podtlenkiem azotu Zdjęcie: Annette Birschel/dpa/picture alliance

Podtlenek azotu jest znany i stosowany w medycynie jako środek narkotyczny. Jego wdychanie prowadzi do stanów euforycznych. Jego stosowanie może być niebezpieczne zwłaszcza u młodych ludzi. - U dzieci i młodzieży mózg nie jest jeszcze ostatecznie rozwinięty, dzieje się to dopiero po 25. roku życia – mówi przewodniczący Federalnego Zrzeszenia Lekarzy Kas Chorych Jakob Maske.

Jak dodaje, połączenia nerwowe w mózgu są atakowane przez truciznę zawartą w gazie, co, tak jak w przypadku palenia marihuany, może prowadzić do zaburzeń rozwoju mózgu i psychoz. Dodatkowo może dojść do niedoboru witaminy B12, który może powodować zaburzenia neurologiczne w nogach. Objawem mogą być ataki skurczy, brak czucia w kończynach czy częściowy paraliż.

W sklepie i w sieci

Podtlenek azotu wykorzystywany jest także w branży spożywczej. Znajdziemy go choćby w nabojach do syfonów do bitej śmietany. I właśnie tą drogą młodzież najczęściej kupuje gaz, który potem „przepakowuje” z nabojów do zwykłych balonów, a stamtąd trafiają do płuc.

Zużyte naboje z podtlenkiem azotu Zdjęcie: Niall Carson/empics/picture alliance

Niektóre kraje europejskie już od 2010 roku obserwują u siebie wzrost konsumpcji gazu rozweselającego, informuje Europejskie Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii (EMCDDA). Trend przybrał niepokojący wymiar po 2017 roku, gdy zaczęła rosnąć zarówno sprzedaż jak i zażywanie.

Eksperci szacują, że większość konsumentów zażywa niewielkie ilości gazu – na przykład jeden do trzech balonów, kilka razy do roku. Różni ludzie, różnie reagują jednak na działanie gazu. Z niedawnych analiz EMCDDA wynika też, że widać wzrost konsumpcji gazu na przykład we Francji, Danii i Holandii. W Wielkiej Brytanii podtlenek azotu uznano już za narkotyk i zakazano jego sprzedaży.

