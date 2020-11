Społeczeństwo

Koronawirus we Francji: terapia poezją

„Bez poezji życie byłoby nie do zniesienia”. To słowa doktor Vallery-Radot, wnuczki Ludwika Pasteura, która zaleca swoim pacjentom czytanie wierszy, by zmniejszyć cierpienia w wyniku COVID-19 i kwarantanny.

Poezja ma przedziwną moc ukojenia - uważa francuska lekarka