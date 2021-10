FlixBus przejmuje legendarną amerykańską firmę Greyhound

Flixmobility GmbH, właściciel takich marek jak FlixBus czy FlixTrain, ogłosił przejęcie amerykańskiej firmy Greyhound Lines. To największy w Ameryce Północnej operator autobusowych połączeń długodystansowych.

Jak ogłoszono, niemiecka firma zapłaci za amerykańską około 172 milionów dolarów (czyli około 148 mln euro). – Chcemy zaspokoić zwiększone zapotrzebowanie na ekologiczne środki transportu w USA – przekonuje André Schwämmlein, jeden z założycieli Flixmobility. Do tej pory właścicielem amerykańskiej firmy było brytyjskie konsorcjum FirstGroup.

FlixBus jest już obecny na amerykańskim rynku od 2018 roku, ale do tej pory to Greyhound tam wyraźnie dominował. Amerykańska firma ma obecnie ok. 1300 autobusów, które docierają do 2,4 tys. celów – nie tylko w USA, ale również w Kanadzie oraz Meksyku. FlixBus natomiast docierał do tej pory w USA do 195 miejsc.

Niemcy przejmują amerykańską ikonę

Greyhound jest uważany za „ikoniczną markę”, a charakterystyczne, srebrne autobusy, często pojawiały się w popularnych filmach. W rozmowie z „Frankfurter Allgemeine Zeitung” André Schwämmlein przyznał, że to też miało znaczenie dla Flixmobility. „W pewnym momencie zobaczycie autobusy FlixBusa w filmach z Hollywood” - powiedział. Jak dodał, chce, żeby dla Amerykanów wkrótce symbolem transportu zbiorowego był właśnie FlixBus, a nie Greyhound jak do tej pory.

Jeden ze starszych autobusów fimy Greyhound

Spółka Flixmobility została założona w Monachium w 2012 roku. Autobusy firmy docierają do około 2,8 tys. lokalizacji, w tym do wielu polskich miast. Do Polski FlixBus wszedł już w 2015 roku. W ramach FlixTrain firma oferuje też przewozy kolejowe na terenie Niemiec oraz Austrii. Spółka jest też właścicielem platformy FlixCar, kojarzącej kierowców prywatnych samochodów z potencjalnymi pasażerami - projekt powstał jako konkurencja dla BlaBlaCar.

(DPA/mat)