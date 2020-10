Firma Bayer inwestuje miliardy w terapie genowe

Dwa lata po zakupie amerykańskiego koncernu biotechnologicznego Monsanto niemiecki gigant farmaceutyczno-agrochemiczny Bayer z Leverkusen przejmuje kolejną firmę z USA. Jest nią biotechnologiczna firma Asklepios BioPharmaceutical (AskBio). Na początku Bayer zapłaci dwa miliardy dolarów, ale uzgodniono również dodatkowe płatności w wysokości kolejnych dwóch miliardów, uzależnione od sukcesu badań. „To przejęcie znacznie przyspieszy rozwój naszej działalności w zakresie terapii komórkowej i genowej”- powiedział dyrektor generalny koncernu Bayer Werner Baumann.

Fima AskBio założona w 2001 roku w Karolinie Północnej specjalizuje się w terapiach genowych opartych na nieszkodliwych, pozbawionych otoczki wirusach związanych z adenozą. Terapie te są obecnie jednymi z najdroższych na świecie.

Terapia na Parkinsona i choroby metaboliczne

AskBio prowadzi terapie dla choroby metabolicznej Morbusa Pompe, choroby Parkinsona i niewydolności serca we wczesnym stadium klinicznym. Biorąc pod uwagę potencjalną akceptację takich terapii w przypadku sukcesu badań, możliwe jest, że szczególnie choroby monogenetyczne, tj. choroby, których przyczyną jest wada genetyczna, jak np. choroba Pompego, będą mogły być leczone stosunkowo szybko - powiedziała współzałożycielka i dyrektor naczelna AskBio, Sheila Mikhail.

„Przejęcie to stanowi duży krok naprzód w naszej wciąż jeszcze młodej branży terapii komórkowej i genowej”- powiedział Stefan Oelrich, dyrektor generalny działu farmaceutycznego firmy Bayer. Według niego AskBio jest uzupełnieniem firmy BlueRock Therapeutics, specjalizującej się w dziedzinie komórek macierzystych, która została kupiona przez Bayer w 2019 roku i która koncentruje się m.in. na chorobach neurologicznych i kardiologicznych.

Nowa oferta produktów

Dzięki miliardowej umowie z AskBio niemiecki koncern robi kolejny krok w kierunku pilnie potrzebnego wzmocnienia swojej oferty leków. Jest to konieczne, ponieważ w połowie tej dekady wygasają patenty na hitowe produkty firmy, takie jak antykoagulant Xarelto oraz lek do oczu Eylea. W tym czasie zachodzi ryzyko znacznych strat w sprzedaży z powodu produktów konkurencyjnych firm. Nie dalej jak w sierpniu koncern z Leverkusen zabezpieczył nowy lek o dużym potencjale sprzedażowym sięgającym miliarda dolarów. Jest to aktywny składnik pochodzący z brytyjskiej firmy biotechnologicznej Kandy Therapeutics, przeznaczony do łagodzenia problemów z menopauzą.

Terapia genowa z ogromnym potencjałem

Terapie genowe i komórkowe stały się obecnie przedmiotem intensywnych badań prowadzonych przez wiele potężnych firm farmaceutycznych na całym świecie. Oczekuje się, że pozwolą one wyleczyć przede wszystkim rzadkie choroby i umożliwią nowe podejścia terapeutyczne do szeroko rozpowszechnionych schorzeń, takich jak np. niewydolność serca. Ich działanie polega na zastąpieniu brakującej lub wadliwej wersji genu w komórkach pacjenta nieuszkodzonym genem. Na przykład szwajcarska firma farmaceutyczna Novartis uruchomiła ostatnio terapię genową Zolgensma stosowaną na zanik mięśni rdzenia kręgowego (SMA), dziedzicznej choroby, która może doprowadzić do zaniku mięśni. Choroba ta dotyka jednego na około 10 tysięcy noworodków. Przy cenie katalogowej 2,1 miliona dolarów w USA, lek ten jest uważany za najdroższy środek farmaceutyczny na świecie.

Obiecujący biznes

Liczne giganty farmaceutyczne są zaangażowane w obiecujący biznes terapii genowej. Według amerykańskiej Agencji ds. Żywności i Leków (FDA) obecnie w trakcie opracowań znajduje się ponad 900 potencjalnych produktów. Agencja spodziewa się, że od 2025 r. będzie wydawać od 10 do 20 zatwierdzeń rocznie. Do tej pory zatwierdzono jedynie kilka terapii.

(ARD/jar)