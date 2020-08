Filantrop, spekulant, publiczny wróg. George Soros skończył 90 lat

Jest jednym z przywódców „światowego mocarstwa drugiego planu”. Finansuje globalną armię kolaborantów. Są to niby dziennikarze, działacze obywatelscy czy obrońcy praw obywatelskich, ale w rzeczywistości są to jego agenci. Steruje on ważnymi i wpływowymi politykami jak marionetkami. Jego celem jest ograbianie całych narodów z ich tożsamości kulturowej i narodowej, zniewolenie całych krajów i zmuszanie ich do wiecznej finansowej niewoli. Swoimi spekulacjami pogrążył już miliony ludzi w biedzie. Teraz planuje wymianę ludności w Europie; chrześcijańscy tubylcy mają zostać zastąpieni muzułmańskimi imigrantami. Każdy, kto sprzeciwia się temu planowi, stanie się celem wznieconej przez niego międzynarodowej kampanii kłamstw i oszczerstw.

Człowiek, którego pomawia się o to wszystko, jest miliarderem i filantropem, który majątku dorobił się na giełdzie, węgierskim Żydem. George Soros w środę 12 sierpnia 2020 r. skończył 90 lat.

Od połowy lat 80. przez założoną przez siebie fundację „Open Society” wydał miliardy na promocję demokracji i projekty edukacyjne. I narobił sobie wielu wrogów na całym świecie. Nie warto byłoby nawet wspominać o teoriach spiskowych na jego temat, gdyby były one kolportowane tylko przez nieliczących się prawicowych ekstremistów, którzy mają garść zwolenników. Ale powyższe twierdzenia pochodzą od samego Viktora Orbána, szefa rządu jednego z krajów UE.

Obiekt nienawiści w Europie Wschodniej

Orbán nie jest bynajmniej w tym odosobniony. Niemal wszędzie w Europie Wschodniej George Soros stał się w ostatnich latach jednym z największych obiektów nienawiści i często nawet politycy rządowi pielęgnują ten wizerunek wroga. Na przykład nacjonalistyczni partnerzy koalicyjni premiera Bułgarii Bojko Borisowa obecnie oskarżają Sorosa o organizowanie ogólnokrajowych protestów antyrządowych. Jednak żaden z polityków nie posuwa się tak daleko ze swoimi oskarżeniami jak Viktor Orbán. Na przykład w czerwcu węgierski premier podkreślił w jednym ze swoich cotygodniowych wywiadów dla prorządowego publicznego nadawcy „Kossuth-Rádió”, że bynajmniej nie jest kimś, kto wszędzie dopatrywałby się spisków, ale one niestety są... To Soros spiskuje przeciwko Węgrom.

Premier Bułgarii Bojko Borissow

Manipulacyjne pytania

Ale to jeszcze nie wszystko: Soros jest także elementem orbanowskich „konsultacji narodowych”, manipulacyjnej kampanii rządu Węgier, która trwa od prawie dwóch miesięcy. Mieszkańcy kraju mogą na kwestionariuszu zaznaczyć swoją opinię na temat pytania, które już w swoim sformułowaniu zawiera pożądaną odpowiedź i które w domyślny sposób ujawnia, że ​​ktoś, kto odpowiada na nie, jest antypatriotą lub wrogiem narodu.

Obecne „konsultacje krajowe” dotyczą skomplikowanej propozycji Sorosa odnośnie finansowego rozwiązania kryzysu gospodarczego związanego z pandemią – tak zwanych obligacji bezterminowych. Pytanie brzmi: "Czy odrzucasz plan George'a Sorosa, który obciążałby nasz kraj na niewiadomy czas?" Wcześniej w trzech zdaniach wyjaśnia się, że propozycja Sorosa wpędzi narody europejskie w „spłacanie odsetek przez wieki i niewolnictwo długów na pokolenia”.

Większość Węgrów wierzy Orbánowi

Sondaże opinii publicznej na Węgrzech pokazują, jak zagmatwane są narracje o Sorosu: zdecydowana większość mieszkańców tego kraju postrzega multimiliardera jako wręcz negatywną postać, która wywiera szkodliwy wpływ. Co więcej: wielu Węgrów udowodniło, że wierzy w fałszywe i fikcyjne opowiadania o Sorosu. Przed wyborami parlamentarnymi na Węgrzech w 2018 r. około dwóch trzecich wyborców było przekonanych, że amerykański miliarder będzie kandydował z ramienia partii noszącej jego imię, chociaż taka partia w ogóle nie istnieje, a Soros ani nie startował w wyborach na Węgrzech, ani nie prowadził tam żadnej kampanii.

Jakie są główne narracje o Sorosu? Czy jest w nich ziarno prawdy?

Premier Węgier Viktor Orbán

Nazistowski kolaborant?

George Soros urodził się 12 sierpnia 1930 roku w Budapeszcie w zamożnej żydowskiej rodzinie. Jego rodzina przeżyła Holokaust dzięki podrobionym papierom, ukrywając się. Węgierskie prorządowe media wielokrotnie donosiły o „spekulancie, który współpracował z nazistami” i który pogrążył w biedzie lub oszukał innych Żydów. W rzeczywistości Soros miał wtedy 14 lat. Udało mu się przeżyć, bo podawał się za chrześniaka urzędnika Ministerstwa Rolnictwa, który m.in. inwentaryzował skonfiskowany majątek żydowski. Sam Soros opisał to w wywiadzie przeprowadzonym przez CBS w 1998 roku – nie wspominając, czy w jakikolwiek sposób pomagał temu urzędnikowi; był dzieckiem, które chciało przeżyć.

Niemniej jednak opowieść o nazistowskim kolaborancie wciąż utrzymuje się w kręgach węgierskiego rządu – opierając się między innymi na twierdzeniach niemieckiego prawicowego ekstremistycznego teoretyka spiskowego Andreasa von Rétyi, którego książka o Sorosie na Węgrzech została opublikowana w 2016 roku przez rządowe wydawnictwo, a w 2017 roku przez rzecznika orbanowskiej Partii Fidesz chwalona była jako „rzetelne, dokładne opracowanie”.

Rok 1944: Transport węgierskich Żydów dotarł do obozu Auschitz-Birkenau

Spekulant, który pogrąża miliony w nędzy?

George Soros był jednym z twórców strategii inwestycyjnych wysokiego ryzyka ponad pół wieku temu. Jego największym sukcesem, który przyniósł mu sławę na całym świecie, była spekulacja walutowa w stosunku do funta brytyjskiego, dzięki której zarządzana przez niego firma w 1992 roku zarobiła prawie miliard dolarów w bardzo krótkim czasie. Dlatego na Węgrzech Soros jest nazywany, również przez samego Orbána, spekulantem, który pogrąża miliony ludzi w nędzy.

W rzeczywistości krach funta brytyjskiego 16 września 1992 r. miał złożoną historię, która doprowadziła do politycznych, społecznych i ekonomicznych rozbieżności na długo przed tym, zanim Soros i inni inwestorzy zarobili jakiekolwiek pieniądze. Sam Soros w międzyczasie stał się jednym z najostrzejszych krytyków współczesnego kapitalizmu finansowego i jego ekscesów, wzywającym do ścisłej regulacji rynków finansowych.

Schizofrenia?

Ponieważ nawet po wycofaniu się na emeryturę jako inwestor, Soros w dalszym ciągu zarabiał miliardy na transakcjach giełdowych, wielu umiarkowanych krytyków zarzuca mu schizofrenię. Wielokrotnie krytykowano również fakt, że fundusze, którymi obraca Soros, są zarejestrowane w rajach podatkowych lub że nie realizuje on bardziej zrównoważonej strategii inwestycyjnej, takiej jak norweski fundusz państwowy.

Jednocześnie Soros przekazał większość swojego osobistego majątku fundacjom charytatywnym. Jedno z jego mott brzmi: „Lubię zarabiać dużo pieniędzy, a potem wydawać je na szczytne cele”.

George Soros na forum gospodarczym w Davos (24.01.2019)

Potężny gracz i jego agenci

Od połowy lat 80-tych George Soros wspierał antykomunistyczną opozycję na Węgrzech i założył pierwszą ze swoich „Fundacji Społeczeństwa Otwartego” (OSF). Fundacje promujące otwarte społeczeństwo działają dziś na całym świecie, głównie na rzecz promocji demokracji, praw człowieka, edukacji i zdrowia, i łącznie wydały do ​​tej pory około piętnastu miliardów dolarów. Ponieważ OSF wspiera również liczne organizacje pozarządowe i organizacje praw obywatelskich, które uważają za swoje zadanie kontrolowanie rządów i wskazywanie wypaczeń społecznych, wielu rządzących traktuje Sorosa jako mąciciela i prowodyra subwersywnych działań, który aktywuje swoją sieć agentów i atakuje rządy narodowe, jeśli to konieczne. To opowiada także Orbán, który sam był kiedyś stypendystą Sorosa, podobnie jak większość jego partyjnych przyjaciół z pierwszych dni Fideszu.

Jednak „sieć Sorosa” to wymysł. Na Węgrzech nie ma prawie żadnych organizacji pozarządowych, które byłyby finansowane wyłącznie przez OSF. Nie ma żadnego polityczno-ideologicznego obowiązku raportowania ze strony ofiarodawców wobec Sorosa lub jego fundacji. Samo OSF jest opisywane przez ekspertów i znawców kręgów organizacji pozarządowych jako jedna z najbardziej przejrzystych dużych fundacji.

Tompa na Węgrzech. Obóz dla ubiegających się o azyl

Czy Soros planuje wymianę ludności w Europie?

Od czasu kryzysu uchodźczego jesienią 2015 roku węgierski rząd twierdzi, że George Soros chciał sprowadzić do Europy miliony muzułmańskich uchodźców i planował wymianę ludności. Premier Orbán nazywa to „planem Sorosa” i zorganizował już kilka „konsultacji krajowych” w tej sprawie. Zarzuty opierają się przede wszystkim na artykule samego Sorosa na temat kryzysu migracyjnego z września 2015 r., w którym wzywa on między innymi do uporządkowanego i sprawiedliwego przyjmowania miliona uchodźców rocznie. Później zrewidował on tę liczbę do 300 tys. rocznie i wezwał do lepszej ochrony granic zewnętrznych UE – to także postulat szefa węgierskiego rządu.

Chcesz skomentować nasze artykuły? Dołącz do nas na Facebooku! >>

Szczegóły „Planu Sorosa”, o którym wciąż mówi rząd Orbána, to zwyczajne kłamstwa: łagodniejsze kary dla migrantów, którzy dopuścili się przestępstw, dziesiątki tysięcy euro pomocy socjalnej dla uchodźców lub przymusowe osiedlanie migrantów w całej Europie - wszystko to są żądania, których Soros nigdy nie wysunął.