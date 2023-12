Figurka caganer. Hit wśród turystów w Katalonii

W tym regionie do szopki bożonarodzeniowej należą nie tylko Maria i Józef, wół i osioł, ale także figura rolnika lub pasterza, który kuca z odsłoniętymi pośladkami, by załatwić swoje potrzeby. Ta gliniana figurka to caganer, co można przetłumaczyć jako „obserołek”. Według historyków tradycja wstawiania do szopki tej figurki podczas defekacji ma sięgać XIV-XVIII wieku. Caganer jest dyskretnie umieszczany w tle i ma symbolizować zdrowie, szczęście i dobrobyt i urodzaj na nadchodzący rok.

W międzyczasie figurka ta stała się szczególnie popularna wśród turystów, zwłaszcza w stolicy Katalonii, Barcelonie. Sergi Alos, współwłaściciel caganer.com, jednego z największych producentów tej figurki na świecie, uważa, że to piękne, iż turyści w ten sposób mogą kupić coś, co jest typowe dla tego regionu. Alos przewiduje, że firma, założona w 1992 roku przez jego matkę, sprzeda w tym roku 140 tys. figurek kultowego caganera.

Klasyczny caganer nosi białą koszulę, ciemne spodnie i barretinę, typową katalońską czerwoną czapkę. Jest robiony z gliny, wypalany w piecu, a następnie ręcznie malowany.

Obecnie figurka występuje w licznych innych wariantach, np. jako chiński przywódca Xi Jinping, były prezydent USA Donald Trump, muzyk Michael Jackson czy gwiazda piłki nożnej Kylian Mbappé. Rodzinna firma Alosa oferuje około 650 różnych figurek w cenach od 5 do 21 euro.

(AfP/jar)

Chcesz skomentować ten artykuł? Zrób to na facebooku! >>