Festiwal Enjoy Jazz zerka na Polskę

Enjoy Jazz to jeden z największych festiwali jazzowych w Niemczech. W tym roku to ponad 80 koncertów i wydarzeń na 25 scenach. Weźmie w nich udział 276 artystów z 28 krajów. 40 % muzyków tegorocznej edycji to kobiety. Założyciel i kierownik artystyczny festiwalu Rainer Kern od dziesięcioleci porusza się między salami koncertowymi Nowego Jorku oraz europejskich metropolii. Kern w tym roku jest jednocześnie też kuratorem Sopot Jazz Festival i jak podkreśla, niezwykle chętnie bywa w Polsce. Bardzo ceni polski jazz. Region Mannheim-Heidelberg-Ludwigshafen, gdzie odbywa się festiwal, coraz bardziej kojarzy się w Niemczech z muzyką jazzową. W ankiecie czasopisma Jazztrafic ogłoszono ostatnio Mannheim drugim najważniejszym – po Berlinie – miastem na jazzowej mapie Niemiec.

Legendy jazzu z kuźni ECM

Fantastyczny program tegorocznego Enjoy Jazz stoi pod znakiem 50-lecia Edition of Contemporary Music. – To dla mnie najważniejszy na świecie label jazzowy – podkreśla Rainer Kern. Dwie wielkie artystki ECM zainaugurują i zamkną tegoroczny Enjoy Jazz Festival. 2 października 2019 r. festiwal otworzy legendarna, 81-letnia pianistka i kompozytorka Carla Bley. Jej trio uzupełni perkusista Billy Drummond. W połowie listopada na scenie Nationaltheater w Mannheim wystąpi ze swą formacją grecka kompozytorka Eleni Karaindrou, prezentując aktualny program „Tous des oiseaux" - muzykę teatralną i filmową. Elegijną w klimacie, z wyczuwalnymi elementami greckiego folkloru. W Heidelbergu i Mannheim jesienią zagra legenda jazzu Archie Shepp z Joachim Kühn Duo (w scenerii zamku w Heidelbergu), Cory Wong, zaśpiewa wokalistka Dee Dee Bridgewater, King Midas Sound, Elba Armstark Orchster, Liz Kosack. Jazz z Polski reprezentować będzie czołowy polski zespół Marcin Wasilewski Trio oraz Maciej Obara Quartet.

Dyrektor festiwalu Enjoy Jazz Rainer Kern

Tegoroczny Artist in Residence Jan Bang, pionier New Conception of Jazz, wystąpi z grającym najnowszą muzykę – w dużej mierze prawykonania - Ensemble Moderne z Frankfurtu.

Młodzi na Spotlight Poland

Na tegorocznym Enjoy Jazz zagra aż sześć młodych, polskich formacji. We współpracy z fundacją Music Export Poland 8 listopada 2019 r. odbędzie się w Mannheim showcase Spotlight Poland w połączeniu ze specjalistyczną konferencją. W ten sposób realizowane jest partnerstwo w ramach UNESCO City of Music, do których zalicza się Mannheim.

Jak podkreśla w rozmowie z Deutsche Welle wicedyrektor Music Export Poland Tamara Kamińska, obserwując od lat młodych muzyków, ich ogromne talenty i duże zacięcie, dostrzega u nich częsty brak wiedzy praktycznej. – Dotyczy to muzyków nie tylko polskich – zastrzega. We współpracy z istniejącą od 15 lat w Mannheim renomowaną POP Akademie jej fundacja zaprosi do Mannheim na Spotlight Poland sześć formacji. Będą one mogły nie tylko dać koncert, lecz też wziąć udział w warsztatach. – To szeroki trend w całej Europie, że artyści, zwłaszcza młodzi, są swoimi managerami. Potrzebna im wiedza, jak funkcjonują festiwale, jak się kontaktować, jak przygotować technikę. Poza tym zależy nam, żeby polska i niemiecka młodzież się poznały – podkreśla Tamara Kamińska. – Młodzi artyści uważają, że żeby zrobić karierę trzeba wyjechać do USA albo Wielkiej Brytanii. A to bzdura, bo te rynki są nasycone. Bardzo często nie zauważają, że równie atrakcyjni są sąsiedzi – wskazuje wicedyrektor Kamińska.

Wybór zespołów na Spotlight Poland do Niemiec będzie przebiegał dwuetapowo i rozpocznie się z końcem lipca 2019 r. Preselekcji dokona polskie jury. W drugim etapie jury składać się bedzie z przedstawicieli ECM, Pop-Akademie z Mannheim oraz reprezentantów Enjoy Jazz Festival. 8.11.2019 oprócz muzyków jazzowych pojawią się w Mannheim na Spotlight Poland też przedstawiciele i mentorzy branży muzycznej z Polski i ze świata. – Naszym życzeniem jest, aby wyjazd na Enjoy Jazz dla tych sześciu młodych grup stał się furtką do międzynarodowej kariery – podkreśla Tamara Kamińska. – Także w jazzie obserwujemy zmianę pokoleniową. Trzeba pomóc zaistnieć młodym muzykom – dodaje dyrektor Music Expo Poland.

