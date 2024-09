FAZ: szefowa Bundesratu jedzie do Brazylii zamiast do Polski

Szefowa niemieckiego Bundesratu Manuela Schwesig zapowiadała, że celem jej pierwszej podróży zagranicznej będzie Polska. Nie dotrzymała obietnicy, a pod koniec kadencji zamiast do Warszawy jedzie do Brazylii.

Manuela Schwesig jest premierem landu Meklemburgia-Pomorze Przednie. Polityczka SPD objęła 1 listopada 2023 r. rotacyjną funkcję przewodniczącej Bundesratu.Jej kadencja kończy się 31 października. Po rozpoczęciu urzędowania, w grudniu Schwesig zapowiadała, że pierwszym krajem, który odwiedzi, będzie Polska. Dotychczas nie zrealizowała tych planów, a w sobotę, na krótko przed przekazaniem funkcji swojej następczyni, wybiera się z oficjalną wizytą do Brazylii – podał w sobotę niemiecki dziennik „Frankfurter Allgemeine Zeitung” (FAZ).

Zamiast wizyty w Polsce, podróż do Brazylii

Na pytanie FAZ, czy jej wizyta w Polsce dojdzie do skutku, Schwesig odpowiedziała, że ma kilka zaproszeń, w tym do Szwajcarii i do Krajów Bałtyckich, a także zaproszenie od przewodniczącej polskiego Senatu. „Będzie jednak trudno je wszystkie wykorzystać” – zastrzegła.

Redakcja wyjaśnia, że powodem braku kontaktów mogą być zarzuty stawiane Schwesig przez stronę polską w związku z jej rolą w realizacji krytykowanego przez władze w Warszawie projektu gazociągu Nord Stream 2. Aby obejść sankcje nałożone na tę inwestycję przez USA, rząd Meklemburgii-Pomorza Przedniego powołał dotowaną przez Rosję „fundację klimatyczną”.

Rzecznik rządu landowego zapewnił, że relacje z Polską są „intensywne i bardzo dobre”, o czym miałaby świadczyć współpraca służb ratunkowych oraz fakt, że Polska jest największym partnerem handlowym północnoniemieckiego kraju związkowego. Schwesig była co prawda w Polsce na początku sierpnia. Nie była to jednak jej oficjalna wizyta, a jedynie udział w delegacji szefowej Bundestagu Baerbel Bas podczas obchodów 80. rocznicy likwidacji niemieckiego obozu dla Romów w Auschwitz.

Czy Schwesig przeprosi Polaków?

FAZ zwraca uwagę, że Schwesig zmieniła w ostatnich latach swój stosunek do Rosji. W środę otworzyła w ambasadzie Ukrainy przyjęcie z okazji ukraińskiego Dnia Niepodległości. W przemówieniu podkreśliła, że Niemcy mają wielki szacunek dla odwagi, siły i determinacji Ukrainek i Ukraińców. „Stoimy po waszej stronie i wspieramy wasz kraj” – dodała.

Opozycja w lokalnym parlamencie Meklemburgii-Pomorza Przedniego domaga się od pani premier przeprosin. „Polskie obawy wobec Nord Stream były przez lata odrzucane przez Schwesig i jej kompanów jako denerwujące. W Polsce czeka się do dziś na przeprosiny” – powiedział szef klubu parlamentarnego CDU Daniel Peters. „Szczerego gestu przeprosin” wobec Polski domaga się też lokalna organizacja FDP. Klub Zielonych wytknął Schwesig prorosyjską politykę sprzeczną z interesami krajów wschodnioeuropejskich.

Bundesrat jest drugą – obok Bundestagu - izbą niemieckiego parlamentu. Stanowi reprezentację 16 krajów związkowych (landów) tworzących Republikę Federalną Niemiec.

Lubisz nasze artykuły? Zostań naszym fanem na facebooku! >>