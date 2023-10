FAZ: Rosja poszukuje nowych klientów na gaz i ropę

Niemiecki dziennik „Frankfurter Allgemeine Zeitung” opisuje starania Rosji o nowych klientów na gaz i ropę. Po zmianie rządu w Bułgarii i obłożeniu tamtejszej rafinerii Lukoil nadzwyczajnym 60-procentowym podatkiem odpadł Rosji przyjazny klient na ropę.

Dodatkowo Sofia podwyższyła opłaty za tranzyt gazu, który jest pompowany przez Morze Czarne i Turcję do Bułgarii, a następnie do Serbii i Węgier. „Rządy w Budapeszcie i Belgradzie były zaskoczone rachunkami za gaz, które są teraz o jedną piątą wyższe od cen rynkowych” – pisze „FAZ”. Serbia (która podobnie jak Budapeszt utrzymuje przyjazne stosunki z Moskwą) skarży się, że nowa bułgarska regulacja zagraża bezpiecznemu zaopatrzeniu Węgier i Serbii w energię. Tymczasem nowy bułgarski rząd Nikołaja Denkowa potrzebuje dodatkowych 1,2 mld euro w budżecie.

Sankcje nie takie straszne

„FAZ” przypomina, że unijne sankcje obejmują import rosyjskiej ropy, ale nie gazu. LNG z rosyjskich źródeł dociera do Europy w coraz większych ilościach. Kraje, takie jak Austria, Słowacja i Węgry, są nadal zaopatrywane przez gazociąg biegnący przez Ukrainę, a umowa tranzytowa obowiązuje do końca 2024 roku. „Otwarte pozostaje pytanie, czy zostanie przedłużona” – czytamy.

Efekt sankcji wypada na razie mieszanie – stwierdza dziennik. Według danych Międzynarodowej Agencji Energetycznej rosyjska produkcja ropy naftowej wzrosła we wrześniu nieznacznie do 9,5 miliona baryłek dziennie. To nieco mniej niż dzienna produkcja przed wybuchem wojny wynosząca 10,1 mln baryłek. Wicepremier Rosji Aleksander Nowak zapowiadał ostatnio nowy rekordu produkcji, włączając m.in. eksport ropy do Azerbejdżanu. Państwowy koncern azerbejdżański Socar nadzoruje rafinerię w Turcji w okolicach Izmiru.

„Huby gazowe”

Również Turcja, która nie uczestniczy w zachodnich sankcjach wobec Rosji, pod względem energetycznym jest na wiele sposobów powiązana z Rosją, a prezydent Rosji Władimir Putin zamierza uczynić z Turcji „hub gazowy” dla Europy - pisze „FAZ”.

Azerbejdżan z kolei ma stać się częścią rosyjsko-tureckiego hubu gazowego. „UE postawiła w dużej mierze na dostawy gazu z Azerbejdżanu, mowa była także o projektach dostaw energii elektrycznej przez Gruzję i Morze Czarne do UE” – pisze „FAZ”. Dodaje, że Azerbejdżan zwiększył w pierwszych trzech kwartałach br. eksport energii elektrycznej o 31 proc. i gazu o 23 proc.

Nowi klienci Gazpromu

Rosyjski Gazprom poszukuje w międzyczasie nowych klientów. W pierwszej połowie tego roku rosyjski koncern odnotował spadek produkcji o jedną czwartą z powodu z powodu braku europejskich odbiorców. Na listę nowych klientów wszedł w październiku Uzbekistan, który wcześniej sam eksportował gaz do Rosji. Chodzi jednak tylko o 2,8 mld metrów sześciennych w okresie dwóch lat.

Nowym projektem jest także gazociąg „Siła Syberii 2” z Rosji do Chin. Jednak jego realizacja nie postępuje tak szybko, jak życzyłaby sobie tego Moskwa – zauważa „FAZ”.

